Vallensbækryttere kæmper på hjemmebane

På lørdag rider fire ryttere fra Vallensbæk på hjemmebane ved Elevskole Cup. Foto: Vallensbæk Kommune

SPORT. Fire ryttere fra Vallensbæk Rideskole deltager i den landsdækkende Elevskole Cup. Næste runde afholdes på Vallensbæk Ridecenter på lørdag

Af Heiner Lützen Ank

Ofte kan det være ret besværligt for ryttere at tage til stævner, fordi man skal have transporteret sin hest i en trailer. Derfor har Dansk Rideforbund udviklet en ny type ridestævne, hvor man rider på værtsklubbens heste eller ponyer. Rytterne får på den måde erfaring med at ride andre heste, og der kan knyttes venskaber på tværs af klubberne.

På hjemmebane

Mere end 50 hold landet over er tilmeldt Elevskole Cup, og holdene mødes i puljer af tre. Vallensbæk Rideskoles hold består af rytterne Sofie Lund Madsen, Annika Pedersen, Sara Borup Andersen og Jule Overgaard, og de har vundet de to første runder, der blev afviklet i henholdsvis Fredensborg og Hvidovre.

Nu er det Vallensbæk, der skal lægge hus og heste til, nærmere bestemt på lørdag

De fire Vallensbæk-ryttere satser kraftigt på at tage tredje sejr på hjemmebanen og gå videre i turneringen, der afsluttes med en finale i marts.

Stævnet finder sted på Vallensbæk Ridecenter lørdag den 13. januar kl. 14.30