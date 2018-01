Vandregruppe for dem der har mistet

I år starter der vandregrupper for dem, der har mistet. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Nyt koncept i Brøndby skal få efterladte pensionister til at bearbejde deres sorg og møde ligesindede i vandregrupper. Der er på forhånd stor interesse for det nye tiltag

Af Jesper Ernst Henriksen

Sorggrupper behøver ikke være snak om et bord. Et helt nyt koncept i Brøndby inviterer enkemænd og enker, der er på pension eller efterløn, til at deltage i vandregrupper for efterladte.

Grupperne mødes til en ugentlig timelang vandretur, der tager sit udspring fra Brøndbyvester Mølle, hvor man også slutter af med socialt samvær og kaffe.

Det nye tiltag er blevet til på baggrund af stor interesse blandt Brøndbys seniorer for aktive aktiviteter og fordi mange oplever, at snakken går mere let og ubesværet, når man går.

Vandregrupperne er en anden måde at være sammen med andre om sin sorg på og arrangørerne – Brøndby Kommune, Kirkerne i Brøndby, Ældre sagen i Brøndby og Røde Kors i Brøndby – oplever på forhånd stor interesse for at deltage.

Vandregrupperne starter op i januar og deltagerne kan vælge at deltage på mandehold tirsdag (opstart den 2. januar kl. 9.00) eller torsdage (opstart den 25. januar kl. 9.30) eller på kvindeholdet, der mødes første gang den 17. januar kl. 12 og går hver onsdag.

Man kan også gå på et blandet hold, her er starttidspunktet dog endnu ikke fastlagt.