Vinnie fik 2600-Prisen

Vinnie Riedal Estrup får her 2600-Prisen overrakt af Anette Meier fra Arbejdernes Landsbank. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Vinnie Riedal Estrup, frivillig i Café Glenten og Ældre Sagens Søndagscafe fik tirsdag 2600-Prisen

Af Heiner Lützen Ank

Vinnie Riedal Estrup blev glad, rigtig glad endda.

Tirsdag modtog hun nemlig som den første i 2018 2600-Prisen, og det havde hun bestemt ikke regnet med.

Faktisk regnede Vinnie Riedal Estrup med, at hun skulle hjælpe til ved bankospillet, men i stedet skulle hun hædres for det store frivillige arbejde, hun gør dels i Café Glenten og dels ved Ældre Sagens Søndagscafé.

I indstillingen hed det således:

– Hver onsdag er Vinnie en vigtig brik i Madklubben, tilknyttet Café Glenten, hvor Vinnie kommer før arbejdstiden og går først igen, efter den der forbi. Når caféens leder har brug for hjælp til arrangementer, siger hun aldrig nej, for det ord kender hun ikke.

Også Vinnies engagement ved Ældre Sagens Søndagscaféer blev fremhævet:

– De søndage, hvor Ældre Sagen holder Søndagscafé, det sker ni gange om året, bager Vinnie til 80 mennesker, henter og bringer seniorer, der bor i Glentemosen, hjælper med at dække bord, vaske op og lukker og slukker. Vinnie er ganske enkel en fantastisk frivillig, der uegennyttigt deler sin lyst til at hjælpe andre.

Glæder gerne andre

Det var en tydeligt rørt Vinnie Riedal Estrup, der modtog prisen:

– Jeg er stolt og overvældet. Den pris er jeg rigtig glad for.

I den tid, Vinnie Riedal Estrup har været med til at drive Café Glenten, er den langsomt vokset:

– Til at begynde med, var vi cirka ti, der bestilte noget smørrebrød. På et tidspunkt talte vi om varm mad, og det sagde jeg, at jeg godt kunne lave. Nu er vi 30, og når nye flytter ind, skal de da lige over og se, hvad det er, vi laver. Jeg kan godt lide, at jeg på denne måde kan være med til at glæde andre.

Formålet med 2600-Prisen er at sætte fokus på og belønne gode gerninger i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk. Hvert kvartal tildeler Arbejdernes Landsbank 2600-Prisen til de personer, der selv eller i kraft af en organisation/klub har gjort en særlig forskel for byen og/eller byens borgere.

Kender du en ildsjæl, der fortjener at blive hyldet, så send din indstilling inklusiv din begrundelse via mail til 2600prisen@al-bank.dk

Med prisen følger – foruden æren – et diplom og 2.600 kroner.

Dommerkomitéen består af Anette Meier fra Arbejdernes Landsbank, Mette Hviid fra Folkebladet og Gitte Krogsgaard fra Glostrup Kommune