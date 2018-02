47-årig mand i fængsel for trusler mod jobcenter

GLOSTRUP. En 47-årig mand skal 80 dage i fængsel for trusler mod medarbejdere på jobcenteret

Af Jesper Ernst Henriksen

En 47-årig mand fra Glostrup er ved Retten i Glostrup blevet idømt 80 dages fængsel for trusler mod medarbejdere i jobcenteret. Manden havde på tidspunktet for truslerne været på kontanthjælp i syv til otte år, og var blevet overført fra at være aktivitetsparat til at være jobparat. Ifølge hans egen forklaring var han syg, men lægen mente ikke, at han fejlede noget.

I en telefonsamtale med en medarbejder på jobcenteret beskyldte manden sin sagsbehandler for at forsøge at købe hash af manden. I telefonsamtalen oplyste manden, at han nægtede, og at han derfor som straf blev overført til at være jobparat. De beskyldninger tog sagsbehandleren meget personligt, dels da det er ulovligt at købe hash, og dels, da det var et angreb på hans faglighed. Derfor blev sagen meldt til politiet.

Kontanthjælpsmodtageren har også sendt ubehagelige beskeder via Facebook og på mail til andre medarbejdere på jobcenteret. Han skrev blandet andet ”indvandrerso”, ”indvandrerperle”, ”du bliver sku ikke gammel” og ”tror kun dine tarme kan nå fire gang omkring din hals, vi må se”.

Glostrup Kommune har oplyst, at manden har forbud mod at møde op på rådhuset.