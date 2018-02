50 år med porcelæn

I 50 år har Merete Faxe arbejdet hos Royal Copenhagen. Foto: Pressefoto

GLOSTRUP. Merete Faxe har i 50 år arbejdet med porcelæn hos Royal Copenhagen

Af Heiner Lützen Ank

Merete Faxe (f. 1950) har i januar 2018 fejret sit 50-års jubilæum hos Royal Copenhagen, der holder til på Smedeland i Glostrup.

Merete Faxe har igennem årene ageret som højt specialiseret musselmaler, konstruktør og produktudvikler med en stor berøringsflade inden for virksomhedens mange forskellige afdelinger i produktionen af håndmalet porcelæn.

Merete Faxe stod først i lære som elev i blåmaling på den daværende Den Kongelige Porcelainsfabrik i Smallegade på Frederiksberg og var tilknyttet Musselafdelingen, hvorfra hun i 1982 blev udnævnt som Overmaler.

Herfra var Merete i perioden frem til 1997 afdelingsleder i Tryk Dekoration og senere på Flora Danica afdelingen. Merete var også senere tilknyttet Fajancefabrikkens dekorationsafdelinger som produktionsleder.

I 1997 blev Merete Faxe fast tilknyttet afdelingen for produktudvikling som både produktudvikler og afdelingsleder for serigrafi og eksterne kunstnere.

Siden 2005 har Merete, i et tæt samarbejde med Royal Copenhagens kreative direktør, Niels Bastrup, udviklet eksisterende samt nye design til virksomhedens historiske porcelæn.