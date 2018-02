Årets anden ungdomsleder

GLOSTRUP. Den anden ungdomslederpris gik til Lærke Thorø Borch Sloth, der er spejder i Solvang Gruppe

Af Jesper Ernst Henriksen

Ved idrætsreceptionen blev der uddelt to ungdomslederpriser. Den anden gik til Lærke Thorø Borch Sloth, der er spejder i Solvang Gruppe. Hun har været spejder i 15 år, og blev sidste år ansvarlig grenleder for mikrogrenen.

– Det betyder, at hun det sidste år har haft det fulde ansvar for planlægning, information, opdatering af mikro-hjemmesiden, forældresamtaler, weekendture og meget andet praktisk arbejde. Og sideløbende med sit engagement som mikro-assistent har hun de sidste fire år været med til at planlægge og udføre både sommerlejre, fællesgruppeture, og forskellige endagsarrangementer for alle aldersgrupper i Solvang Gruppe, sagde John Engelhardt i sin tale.

Han sagde også, at Lærke Thorø Borch Sloth har været med til at tiltrække flere frivillige ledere.

– Hendes store spejdererfaring er uvurderlig for gruppen, og hun lægger et kæmpe arbejde i at planlægge kurser og lave et årsprogram for mikroerne. Hendes store arbejde i gruppens mindre grene har også smittet positivt af på resten af seniorerne. Det har betydet, at der er udsigt til en større rekruttering af ledere indefra. Og det er noget, gruppen traditionelt har haft svært ved. Men denne stærke unge kvinde er med til at vende denne udvikling, og hun er med til at skabe en gruppefølelse og tilhørsforhold blandt seniorspejderne og hele gruppen. Hun formår dermed ikke blot selv at bidrage med egne evner, men alene med sit eksempel er hun rent faktisk med til at øge puljen af kræfter, gruppen kan trække på, idet hun inspirerer og motiverer andre klanspejdere til at hjælpe i det omfang, de kan.

Lærke Thorø Borch Sloth var ikke til stede ved idærtsreceptionen, da hun var på skiferie. Hun får dog stadig de 2.500 kroner, som ungdomslederprisen er på.