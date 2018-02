Årets ene ungdomsleder

Der var fyldt godt op i Glostrup Fritidscenter. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Den første pris til en ungdomsleder gik til Sarah Villaceran Nielsen fra Glostrup Karate Klub

Af Jesper Ernst Henriksen

Ved idrætsreceptionen blev der uddelt to priser til ungdomsledere. Den ene gik til Sarah Villaceran Nielsen fra Glostrup Karate Klub. Hun startede i karateklubben som 10-årig.

– Lige fra starten udviste hun stor kærlighed til både karaten og sine træningskammerater, sagde John Engelhardt i sin tale til hende.

Sarah Villaceran Nielsen har en 2. grad indenfor det sorte bælte, hun er uddannet dommer og børneinstruktør, hun sidder i SKIF’s aktivitetsudvalg og hun hjælper med at arrangere sommerlejre, SKIF-DM og andre sociale tiltag til glæde for alle danske klubber. Hun er ansvarlig for og instruktør for klubbens ”Ninja-spire-hold”, som hovedsageligt er små søskende på 6-9 år, som endnu ikke er store nok til at blive optaget i klubben.

– I Glostrup Karate Klub er hun en af klubbens solstråler. Med sit altid gode humør, sin dygtighed og sit gå-på-mod spreder hun glæde, positivitet og god energi både på sit eget hold for sortbælter, hos de unge, som ser hende som rollemodel og som instruktør for både små og store. Hun er et exceptionelt ungt menneske med stor arbejdsomhed, anstændighed, hjælpsomhed og respektfuldhed. Hun er afholdt af alle i klubben, hun er en dygtig instruktør og alle lige fra Ninja-spirer til voksne glæder sig over hendes undervisning. Hun er altid aktiv i klubbens sociale arrangementer. På trods af sine unge alder er hun allerede en kulturbærer i klubben, sagde John Engelhardt.

En del af hverdagen

For Sarah Villaceran Nielsen var det naturligt at give noget tilbage til karateklubben.

– Jeg har fået så meget af karateklubben, jeg ville gerne give noget tilbage, siger hun.

Hun ser det ikke som hårdt arbejde at lave alt det frivillige arbejde.

Jeg føler, det er en del af min hverdag, ligesom at gå i skole, siger hun.

Ungdomslederprisen er på 2.500 kroner.