Helle Falck og Sarah Villaceran Nielsen fik lederpriser. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Ved idrætsreceptionen blev årets idrætsleder kåret. Det blev Helle Falck, der er frivillig i Glostrup Rideklub

Af Jesper Ernst Henriksen

Helle Falck har siden 1999 været medlem af bestyrelsen, i første omgang som sekretær og siden som kasser. Siden 1999 har hun meget sjældent misset et bestyrelsesmøde. Hun har siden 1999 også været medlem af dressurudvalget. I den forbindelse arrangerer og organiserer hun mange ridestævner – lige fra udformning af startlister, til medinddragelse af medlemmer, til pasning af sekretariatet, så al IT fungerer.

– Altid villig til at dele sin viden og inddrage den nye generation. Hun er selv aktiv rytter. Og som leder i klubben er hun engageret, synlig, vellidt og altid til at regne med. Hun er i det hele taget med til at fremme fællesskabet i foreningen, sagde John Engelhardt.

Grunden til, at hun laver det store frivillige arbejde er egentlig meget simpel.

– Jeg synes, det er sjovt. Jeg ser andre blive glade, jeg tingene komme til at fungere. Helt tilbage fra jeg var barn blev jeg bidt af en gal hest, og så er det svært at slippe, når man bliver voksen, siger Helle Falck.

Idrætslederprisen er på 2.500 kroner.