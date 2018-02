BGK’er skal repræsentere Danmark

William Wulf skal repræsentere Danmark. Foto: BGK

SPORT. BGK’eren William Wulf repræsenterer Danmark og DASU i 9th CIK Academy Trophy 2018

Af Jesper Ernst Henriksen

Danmarks repræsentant i CIK Academy 2018 er fundet. 12-årige William Wulf fra klubben BGK blev udtaget i skarp konkurrence med to andre kandidater, og dermed skal han deltage i de tre tællende afdelinger af mesterskabet. De tre afdelinger køres således: Salbris (Frankrig), 3.-6. maj 2018, Lonato (Italien) 13.-15. juli 2018 og Genk (Belgium) 7.-9. september 2018.

William Wulf startede med indendørs karting som otteårig, Siden deltog han i DASUs Cadett-klasser inden han midtvejs i 2017 tog springet op til OK Junior. Her blev det til flotte resultater i såvel Dansk Super Kart (DSK) i 2017 som tysk mesterskab (DJKM) i 2017.

CIK Academy Karting Trophy er kendetegnet ved at alle 51 deltagere fra hele verden får udleveret ens materiel og trækker lod om motorerne ved hvert løb. Hvert medlemsland i CIK kan nominere én deltager.

Senest har BGK’eren Oliver Skjellerup repræsenteret Danmark og DASU i CIK Academy Trophy i 2017.