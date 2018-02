Boligpolitik til glæde for hvem?

DEBAT. Af Erik Borsholt, Bygmarksvej, 2605 Brøndby

Tak for borgmesterens nytårshilsen og ikke mindst for tilsagn om en grundig bearbejdning af Brøndbys boligpolitik. En projektbeskrivelse samt proces- og tidsplan blev vedtaget den 14. februar, dog uden en vejledning til administrationen af ”til glæde for hvem”. Jeg mener, at boligpolitikken skal være til glæde for de aktuelt stemmeberettigede i Brøndby. Vi har ikke pligter for boliger til beboere i andre kommuner ej heller for udenlandske kapitalfondesvirksomhed. Virksomheder med hovedkontor i Brøndby er mest velkomne. Udviklingen bliver, som vi selv beslutter.

Jeg savner, at vi søger bistand hos Realdania, der har hjulpet mange med at identificere muligheder, idéer og penge.

Først bør vi dog klargør den presserende oprydning. God plan for fremtid forudsætter en god plan for den nødvendige oprydning. I hast erindres Gildhøjhjemmet, sportsbyen i Priorparken, Banemarksvejs nordside, veje, cykelstier, fortove, skole- og børnehavepladser, øvrig infrastruktur mm. Dertil Brøndby Strands og Brøndbyøsters problemer.

I Brøndbyvester ser vi to dagligvareforretninger under opførelse. Jeg skønner, at de er uden behov og tvivlsomme i trafikken, og alene til glæde for fremmede kapitalfonde. Behovet på Kornmarksvej mm. er toilet- og personvaskefaciliteter til chaufører.

Børnehaven for enden af Østervang er under udvidelse. Jeg savner en trafikløsning. Forældrene tør ikke bringe børnene frem uden bil eller savner tid. Sportsbyen i Priorparken beror på en S-togs station, vejændring i Glostrup og mere trafik på Park Alle, der allerede er overbelastet. P-forholdene ved Brøndby Stadion kræver hyppigt ekstra politi. Brøndby Strands højhuse kan ikke sprænges væk og må tages ned styk for styk (Se Gellerup). Derfor ingen fremtidige byggetilladelser til større huse uden en samtidig saneringsplan.

Det burde ikke være ønsketænkning, at Brøndby og Glostrup mageskifter, således at jernbanen mellem København og Roskilde også bliver kommunegrænse.