Borgere inviteres til at være med til at udvikle Nordmarken

Det første dialogmøde om infrastrukturen i Nordmarken finder sted den 13. marts på campus på Pilehaveskolen. Alle kan være med. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Alle interesserede kan deltage i diskussionen om, hvilke løsninger der skal findes for infrastrukturen i Nordmarken

Af Heiner Lützen Ank

Som Folkebladet har fortalt de seneste par uger, så har de lokale politikere heftigt diskuteret, hvorvidt den kommende borgerinddragelsesproces om infrastrukturen i Nordmarken vil forsinke nyopførelsen af Birkely.

Men selvom politikerne altså ikke har kunnet finde til enighed om dette, har de dog været enige om, at det er positivt, at borgerne i området får mulighed for at være med til at udforme infrastrukturen.

Således sagde socialdemokraten Martin Nielson på det seneste kommunalbestyrelsesmøde blandt andet:

– Det er vanvittig smart, at vi på så tidligt et tidspunkt inddrager borgerne. Så jeg er super glad.

En glæde Jan Høgskilde (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget delte:

– Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi hos De Konservative glæder os enormt meget til denne proces. Det kan være med til at skabe nogle nye standarder

Fokus på infrastruktur

Og nu går processen så i gang. For Vallensbæk Kommune inviterer til dialog om udvikling af infrastrukturen i Nordmarken.

Der skal således findes løsninger på de forskellige trafikale problemer, der kan opleves i området, både nu og i fremtiden.

For eksempel når børn skal til og fra skole og institutioner. Eller når el-bilerne i fremtiden skal lades op, parkeringsudfordringer osv.

Der skal altså med andre ord findes løsninger på infrastrukturen, det vil sige veje, cykelstier, parkering og fortove.

– Vi skal blandt andet drøfte trafiksikkerhed, stiforløb, belysning og parkering i Nordmarken. Trafikbetjeningen af bygninger indgår i dialogen omkring at finde gode, sikre, sunde og smarte løsninger, siger Henrik Rasmussen (K), borgmester.

Længere række møder

Dialogmødet, som er det første i en række af arbejdsmøder, hvor alle kan give deres forslag og idéer til den trafikale helhedsplan for Nordmarken, finder sted på Campus på Pilehaveskolen tirsdag den 13. marts.

På dialogmødet vil man kunne være med til at fortælle fordele og ulemper ved forskellige løsninger for området.

Der afholdes i alt tre møder, hvor borgerne og kommunens repræsentanter i fællesskab vil forsøge at konkretisere løsninger fra gang til gang.

På det tredje møde skal den fælles løsning præsenteres for kommunalbestyrelsen.

Helhedsplanen skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen og vil danne grundlag for blandt andet kommune- og lokalplanlægningen.

Mødet er åbent for alle interesserede, men kræver en tilmelding af hensyn til det praktiske på dagen. Læs mere på Vallensbæk Kommunes hjemmeside.

Mødet finder sted på Campus på Pilehaveskolen tirsdag den 13. marts kl. 19.