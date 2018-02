De har vundet

Atletik Finn Ankerstjerne Veteran DM rekord i kastemangekamp i aldersgruppen 80+.Laila Ankerstjerne Veteran DM ude nr. 1 i højdespring og nr. 2 i kuglestød og spydkast i aldersgruppen 50+. Linda Bagge Veteran dm nr. 1 i hammerkast i aldersgruppen 50+. Sven-Erik Dreisig Veteran DM ude i 100m hæk, 300m hæk og stangspring samt dansk veteran […]

Af Mette Agner Clausen

Atletik

Finn Ankerstjerne

Veteran DM rekord i kastemangekamp i aldersgruppen 80+.Laila Ankerstjerne

Veteran DM ude nr. 1 i højdespring og nr. 2 i kuglestød og spydkast i aldersgruppen 50+.

Linda Bagge

Veteran dm nr. 1 i hammerkast i aldersgruppen 50+.

Sven-Erik Dreisig

Veteran DM ude i 100m hæk, 300m hæk og stangspring samt dansk veteran rekord i 10 kamp i aldersgruppen 65+.

Karsten Hessilt

Veteran DM ude nr. 2 i hammerkast og vægtkast i aldersgruppen 60+.

Britta Durland

Veteran DM nr. 1 i vægtkast og nr. 2 i hammerkast i aldersgruppen 70+.

Lilli Christensen

Veteran DM ude nr. 1 i spydkast, nr. 2 diskoskast og nr. 3 i vægtkast, kuglestød og hammerkast i aldersgruppen 65+.

Ulla V. Nielsen

Dansk veteran mester ude nr. 2 kuglestød, hammerkast, spydkast og vægtkast, nr. 3 i diskoskast i aldersgruppen 65+.

Bowling

David Günther

Danmarksmester i puslinge i rækken singel og i double.

Bueskydning

Gitte Hansen

DM guld inde for master i kl. dame recurve.

Marianne Holmberg

DM bronze inde for master i kl. dame compound.

Fodbold

Jonas Damkjær – Jonas Hansen – Lucas Boss Henrichsen – Mikkel Steen Olsen – Rasmus Øster – Sebastian Jeppesen – Sefik Tekin – David M. Ivaskovic – Jeton Camilli

Vundet DM i futsal u17.

Fægtning

Alma Schelde Grim

DM bronze piger u12 hold

Annette Langkilde

DM bronze dame veteran (+40) og dm bronze dame senior hold.

Anton Møller Madsen

DM bronze drenge u12 og drenge u12 hold.

Johanne Møller Madsen

DM sølv dame u17 hold.

Line Møller Hansen

DM bronze dame senior hold.

Martin Jensen

DM bronze herre veteran (+40).

Natalja Stiller

nm sølv piger u14.

Natasja Steiness

DM sølv dame u17 hold.

Randi Hjorth

dm sølv dame veteran (+50).

Silja Langkilde Pedersen

DM bronze dame u17, dm sølv dame u17 hold og dm bronze dame senior hold.

Zarina Stiller

DM sølv senior og dm bronze senior hold.

Gymnastik, rope skipping (sjipping)

Natacha Meier Vincent – Mynte Lindeberg Wittenkamp – Lærke Alrø – Emilie Bryde Petersen – Esther Cauchi

DM sølvmedalje, international række 12-14 år, hold.

Tatiana Brandli – Mathilde Hjort Petersen – Maja Richter Krogsgaard Andersen- Elena Kærgaard – Natacha Meier Vincent

Deltaget i EM 15+ i portugal, nr. 4 samet for hold.

Natacha Meier Vincent – Monique Jeanine Kærgaard – Amalie Grønbæk Andersen – Amalie Baunsgaard Nielsen – Emma Høvring-Nielsen

Deltaget i EM 15+ i portugal, nr. 10 samlet for hold.

Karla Maria Heramb

DM sølvmedalje overall, master/indv.u/11 år samt sølv i to dicipliner.

Karate

Anne Kjøng

Landsholdskæmper og sølv i kata ved em.

Camilla Frellsen

Sølv i kumite ved DM.

Dennis Kjøng

Landsholdskæmper og guld i kumite ved EM.

Emma Seim

Sølv i kata og kumite ved DM.

Helga Jonsdottir

Guld i kata ved DM.

Jannick Rybtke

Sølv i kumite og bronze i kata ved DM.

Josefine Andersen

Landsholdskæmper på off. landshold, sølv i kumite ved off. dm, nr. 4 ved off. NM, landsholdskæmper og nr. 4 i kumite ved EM.

Luqman Saleem

Off. landskoldkæmper kumite, nr. 5 i kumite ved off. nm, bronze i kata og guld i kumite ved dm og guld i kumite ved EM.

Mads Hietala

Bronze i kata ved off. DM, landsholdskæmper og nr. 4 ved EM.

Marcus Gøtz Hellfritzsch

Guld i kata ved off. DM.

Niklas Muusfeldt

Sølv i kumite ved DM.

Søren Hardenberg

Guld i kata ved DM.

Thanh Le

Bronze i kata ved off. DM, sølv i kata ved DM, landsholdskæmper og nr. 5 ved EM.

Tobias Mandrup Jensen

Bronze i kata i DM.

Walther Kjøng

Landsholdskæmper og nr. 4 i kata ved EM.

William Appel

Guld i kata ved off. DM, bronze i kata ved DM, landsholdskæmper og nr. 6 ved EM.

Winnie Søndergaard

Guld i kumite ved off. DM, landsholdskæmper, bronze i kumite ved DM og guld i kumite ved EM.

Malika Qureshi

Sølv i kata ved off. DM og guld i kata og kumite ved DM.

Skydning

Egon Kristensen

Nordisk mesterskab nr. 3, 300m liggende. dm 50m og nr. 3 i halvmatch, 60 liggende, 15m og luftgevær.

Svømning

Annette Vickery

Nr. 1 i 200m fri og 200m medley og nr. 2 i 100m bryst ved de danske masters mesterskaber på kortbane i gruppe d.

Kaj Mantzius Hansen

Nr. 2 i 50m fri, 100m fri og 100m ryg og nr. 3 i 50m fly og 50m bryst ved de danske masters mesterskaber på kortbane i gruppe d.

Preben Sørensen

Nr. 1 i 50m bryst, 50m ryg og 100m medley og dansk rekord i 50m bryst ved de danske masters mesterskaber på kortbane i gruppe h.

Søren Toft

Nr. 1 i 100m fri og nr. 2 i 50m fri og 50m fly ved de danske masters mesterskaber på kortbane i gruppe h.

Triathlon

Lars Dick-Nielsen

Guld ved DM i sprint triathlon.