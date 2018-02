Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 4 og 5

82-årig udsat for tricktyveri

VALLENSBÆK. Fredag den 26. januar kl. 12.00 fik en 82-årig mand fra Vallensbæk afluret koden til sit dankort, da han var ude at handle på Vallensbæk Stationstorv i Vallensbæk Strand. Ude foran forretningen blev han opsøgt at tre personer – to kvinder og en mand. De tre personer forvirrede manden ved at spørge ind til flere varer, mens de fremviste et katalog, ligesom de tilbød manden at bære hans varer hen til bilen. Da de tre personer var gået, opdagede manden, at han ikke længere havde sit dankort i sin jakkelomme.

48-årig sigtet for butikstyveri

GLOSTRUP. Fredag den 26. januar kl. 16.44 blev en 48-årig mand fra Taastrup sigtet for butikstyveri. Manden havde pakket et glattejern ud af dets indpakning, gemt det i sin inderlomme og herefter forladt butikken uden at betale for det. Manden erkendte, at han ikke havde betalt for det.

42-årig sigtet i flere forhold

GLOSTRUP. Lørdag den 27. januar kl. 00.15 erkendte en 42-årig mand fra Albertslund, at han tidligere havde fået frakendt sin førerret, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Nordre Ringvej i Glostrup. Manden blev ligeledes sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer.

24-årig sigtet for spirituskørsel

BRØNDBY. Lørdag den 27. januar kl. 04.45 blev en 24-årig mand fra Hvidovre sigtet og anholdt for spirituskørsel, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Lyngager i Brøndby. Manden erkendte, at han havde drukket for meget til at køre bil.

24-årig sigtet for narkokørsel

VALLENSBÆK. Lørdag den 27. januar kl. 01.45 blev en 24-årig mand fra Valby sigtet for narkokørsel samt kørsel uden førerret, da han blev bragt til standsning på Holbækmotorvejen nær Vallensbæk. Manden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård, hvor han nægtede at have kørt bil i påvirket tilstand.

Kørsel i frakendelsestiden

VALLENSBÆK. Søndag den 28. januar kl. 14.31 blev en 40-årig mand fra Stege sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da en patrulje bragte ham til standsning i en personbil på Strandesplanaden i Vallensbæk. Manden erkendte, at han tidligere har fået frakendt sin førerret.

Politiet kørte til færdsels­uheld

BRØNDBY. Mandag den 29. januar kl. 15.13 modtog politiet en anmeldelse om, at to biler var kollideret i krydset mellem Brøndbyvester Boulevard og Strandskolevej i Brøndby Strand. En af parterne måtte skæres fri på grund af smerter i nakken og blev efterfølgende kort til kontrol på et hospital.

51-årig sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Mandag den 29. januar kl. 20.35 blev en 51-årig mand fra Rødovre sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Roskildevej i Brøndby. Manden erkendte, at han tidligere har fået frakendt sin førerret.

Tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Tirsdag den 30. januar kl. 05.15 anmeldte en 30-årig mand fra Glostrup, at han havde haft indbrud i sin bil, som holdt parkeret på Østbrovej i Glostrup. Gerningsmanden havde knust en rude og stjålet fiskeudstyr, elektrisk værktøj og andre private ejendele. Politiet efterforsker sagen.

39-årig sigtet for kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Onsdag den 31. januar kl. 16.30 erkendte en 39-årig kvinde fra Brøndby, at hun ikke havde generhvervet sit kørekort, da hun blev bragt til rutinemæssig standsning på Højtoftevej i Glostrup, hvorfor hun blev sigtet for kørsel uden førerret.

26-årig sigtet i flere forhold

BRØNDBY. Torsdag den 1. januar kl. 20.10 bragte en patrulje en personbil til standsning på Gammel Køge Landevej i Brøndby på grund af uhensigtsmæssig kørsel, ligesom patruljen kort tid forinden havde observeret, at føreren sad og talte i håndholdt mobiltelefon. Føreren, en 26-årig mand fra Brøndby Strand, blev skønnet påvirket af både alkohol og euforiserende stoffer, hvorfor han blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård, hvor tests gav udsalg for amfetamin samt en for høj promille. Manden nægter sig skyldig.