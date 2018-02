Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 5 og 6

Af Heiner Lützen Ank

Patrulje kørte til færdsels­uheld

BRØNDBY. Fredag den 2. februar kl. 07.45 kørte en patrulje til Bredager i Brøndby, efter det blev anmeldt, at der var sket et færdselsuheld. Uheldet skete, da en 45-årig mand blev kørt ned af en højresvingende bil, da han kom cyklende på Bredager i Brøndby. Føreren af bilen, en af 35-årig kvinde fra Hvidovre, blev i forbindelse med uheldet sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt.

Fredag den 2. februar kl. 12.48 anmeldte en 88-årig mand, at han netop havde været udsat for tricktyveri i sin opgang på Sportsvej i Glostrup. Tricktyveriet skete, da han blev opsøgt af to mænd, som spurgte ham, om de skulle hjælpe ham om med hans indkøbsposer. Manden takkede nej, men blev opmærksom på, at den ene mand tog hans pung fra baglommen, hvorefter de løb fra stedet.Mændene beskrives som:A: Dansk mand, 25-35 år, 175-185 cm. høj, almindelig af bygning og havde kort hår. Han var iført en blå skjorte med hvide striber, en grå uldjakke og kasket.B: Dansk mand, 25-35 år, 175-185 cm. høj, almindelig af bygning og havde kort hår. Han var iført en grå jakke.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Fredag den 2. februar kl. 16.54 blev en 61-årig mand fra Hvidovre sigtet for butikstyveri, efter han fra et supermarked på Hovedvejen i Glostrup havde stjålet flere varer.Fredag den 2. februar kl. 23.02 blev en 20-årig mand fra Ishøj sigtet for narkokørsel, da han blev bragt til standsning af en patrulje på Strandporten i Brøndby Strand. Manden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver. Manden nægter at have ført bil i påvirket tilstand.Søndag den 4. februar kl. 15.20 blev en 36-årig mand fra Brøndby sigtet for kørsel i frakendelsestiden i forbindelse med en rutinemæssig standsning på Tjørnevangen i Brøndby.Mandag den 5. februar kl. 16.35 kørte en patrulje til Agerlunden i Brøndby for at foretage en gerningsstedsundersøgelse, efter en 52-årig kvinde anmeldte, at hun havde haft indbrud i sin villa.Mandag den 5. februar kl. 21.23 bragte en patrulje en varevogn til standsning på Søndre Ringvej i Vallensbæk, hvor det viste sig, at føreren, en 28-årig mand fra København, tidligere havde fået frakendt sit kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden.Tirsdag den 6. februar kl. 19.20 erkendte en 42-årig mand fra Brøndby, at han ikke havde noget kørekort, da en patrulje bragte ham til standsning på Hovedvejen i Glostrup.Onsdag den 7. februar kl. 20.20 erkendte en 28-årig mand fra Valby, at han tidligere har fået frakendt sin førerret, da en patrulje sigtede ham for kørsel i frakendelsestiden i forbindelse med en rutinemæssig standsning på Brøndbyvester Strandvej i Brøndby Strand.Onsdag den 7. februar kl. 07.20 anmeldte en 27-årig mand fra Glostrup, at han havde haft indbrud i sin varevogn, som var parkeret på Tranemosevej, og at gerningsmanden havde stjålet en større mængde elektrisk værktøj.Onsdag den 7. februar kl. 21.28 erkendte en 28-årig mand fra Valby, at han var påvirket af euforiserende stoffer, da en patrulje bragte ham til standsning i en personbil på Strandesplanaden i Brøndby Strand.Onsdag den 7. februar kl. 23.12 modtog politiet en anmeldelse om, at der var brand i en bil på Dyringparken i Brøndby Strand. Brandvæsnet var i gang med slukningsarbejdet, da politiet ankom og begyndte at indsamle eventuelle spor.Torsdag den 8. februar kl. 12.03 blev en 34-årig mand fra København sigtet for kørsel i frakendelsestiden i forbindelse med en rutinemæssig standsning på Farverland i Glostrup.Torsdag den 8. februar kl. 12.40 blev en 36-årig mand fra Brøndby sigtet for kørsel uden førerret, da en patrulje bragte ham til rutinemæssig standsning på Strandesplanaden i Brøndby Strand. Manden erkendte forholdet.Torsdag den 8. februar kl. 19.30 kørte en patrulje til Espedammen i Brøndby for at foretage en gerningsstedsundersøgelse, efter de havde modtaget en anmeldelse om, at der havde været indbrud i en villa.