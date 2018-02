Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 7 og 8

Af Heiner Lützen Ank

Politiet efterforsker villaindbrud

VALLENSBÆK. Fredag den 16. februar mellem klokken 16.00 og 20.05 brød en eller flere ukendte gerningsmænd ind i en villa på Grønkløvervænget i Vallensbæk. Gerningsmændene skaffede sig adgang via et køkkenvindue og gennemrodede herefter store dele af huset, inden de forlod stedet med flere personlige ejendele. En patrulje kørte til adressen for at foretage en gerningsstedsundersøgelse.

Lørdag den 17. februar blev det anmeldt, at der i tidsrummet mellem kl. 17.00 og 23.40 havde været indbrud i en lagerbutik på Nyager i Brøndby, hvor en eller flere gerningsmænd havde knust en rude i lagerets hejseport og stjålet et mindre kontantbeløb fra et kasseapparat. En patrulje kørte ud til stedet for at indsamle spor.Søndag den 18. februar kl. 19.57 bragte en patrulje en personbil til rutinemæssig standsning på Hovedvejen i Glostrup, hvor føreren, en 59-årig mand fra Tureby, blev skønnet påvirket af alkohol, hvorfor han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. Manden blev i samme forbindelse sigtet for kørsel i frakendelsestiden, hvor han erkendte, at han tidligere har fået frakendt førerretten. Manden erkendte sig delvist skyldig i sigtelsen om spirituskørsel.Søndag den 18. februar kl. 20.20 anmeldte en 48-årig kvinde, at nogen havde forsøgt at bryde ind i hendes lejlighed på Tranemosevej i Glostrup, efter hun blev opmærksom på flere tydelige mærker omkring lejlighedens hoveddør. En patrulje kørte ud til lejligheden for at sikre stedet for eventuelle spor.Søndag den 18. februar kl. 20.56 modtog vagtcentralen en anmeldelse om, at der var sket et færdselsuheld i krydset mellem Søndre Ringvej og Park Allé i Brøndby, hvor en bilist havde foretaget et venstresving og i den forbindelse var kørt ud foran en modkørende bil, som føreren havde overset. En patrulje var fremme ved ulykkesstedet kort tid efter, hvor føreren, en 36-årig mand fra Brøndby, blev skønnet påvirket af alkohol. Et alkometer gav efterfølgende udslag for en for høj promille, hvorfor manden blev sigtet og anholdt for spirituskørsel og kørt til Albertslund Politigård for at få taget kontrollerende blodprøver.Tirsdag den 20. februar kl. 05.09 blev en 48-årig mand fra Hvidovre sigtet og anholdt for spirituskørsel i forbindelse med en rutinemæssig standsning på Park Allé i Brøndby. Manden blev kørt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver.Tirsdag den 20. februar kl. 07.45 blev det anmeldt, at der havde været indbrud i en varevogn på Ørnebjergvej i Glostrup, og at en stor mængde værktøj og kabler var blevet stjålet.Onsdag den 21. februar kl. 21.10 blev to mænd på 31 og 38 år fra henholdsvis Greve og Glostrup sigtet for tyveri af diesel, efter de havde suget over 200 liter op fra en tank på en byggeplads på Sortevej i Glostrup. Begge erkendte forholdet.Onsdag den 21. februar kl. 22.37 blev en 36-årig mand fra Vallensbæk bragt til rutinemæssig standsning på Brøndbyvester Boulevard i Brøndby. Manden blev i forbindelse med standsningen sigtet for spirituskørsel, da et alkometer gav udsalg for en promille over det tilladte. Han blev ligeledes, sammen med sin medpassager, sigtet for at køre i et brugsstjålet køretøj med påsatte, stjålne nummerplader. Føreren blev kørt til kontrollerende blodprøver på Albertslund Politigård, som viste, at han også var påvirket af flere forskellige euforiserende stoffer.Onsdag den 21. februar kl. 22.52 blev en 38-årig mand fra Holbæk sigtet for narkokørsel i forbindelse med en rutinemæssig standsning på Hovedvejen i Glostrup, hvorfor han blev anholdt og kørt til Albertslund Politigård for kontrollerende blodprøver. Manden erkender delvist.Torsdag den 22. februar kl. 02.18 erkendte en 22-årig mand fra København, at han ikke havde generhvervet sit køre, efter han tidligere har fået det frakendt, da han blev bragt til standsning af en patrulje på Vestre Gade i Brøndby.