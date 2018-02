VALLENSBÆK. Onsdag den 7. februar kl. 19.00 indbyder Diabetesforeningens lokalforening i Vallensbæk til en spændende aften, hvor Ehm Christensen, diabetiker siden 1992, vil causere over emnet Du kan, hvis du vil, også med diabetes.

Af Heiner Lützen Ank

Ehm Christensen vil fortælle om, hvordan det er at have diabetes med i rygsækken, når man tager på tur til blandt andet Mont Blanc i Frankrig og Cerro Vallecitos og Aconcaguabjergene i Argentina.

Han fortæller om, hvordan man som diabetiker forbereder sig til noget, man gerne vil, men ikke tror at man kan.

Det sker på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121 i Vallensbæk. Der er gratis adgang, alle er velkomne. Foreningen byder på gratis kaffe og sund kage.