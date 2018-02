En sejr og et nederlag i futsal

SPORT. Det er på det seneste blevet til både en sejr og et nederlag til Brøndby IF Futsal

Af Heiner Lützen Ank

I den forgangne uge har Brøndby IF Futsal været i kamp to gange. Lørdag den 28. januar bød på en udekamp mod SBV 09.

SBV 09 bragte sig foran allerede efter tre minutter, en stilling, der holdt halvlegen ud. Anden halvleg skulle dog vise sig at blive et vendepunkt. Med fem minutter igen udlignede Marc Nielsen og da de sidste minutter af kampen bød på yderligere to scoringer af Morten Ytte Olsen og Mohammed Youssef, vandt Brøndby IF Futsal altså kampen. Bare tre dage senere var der hjemmekamp mod de regerende Danmarksmestre, JB Futsal Gentofte, der tilmed kom til Vestegnen som ubesejret i denne sæson.

Som i udekampen mod SBV 09 åbnede Marc Nielsen Brøndby IF Futsals målkonto, men derefter lykkedes det JB Futsal Gentofte at score fire gange til kampens slutresultat 1-4.