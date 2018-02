Endnu en volleysejr

Brøndby nye hæver, Emily Betteridge (i midten) er ved at være spillet ind. I denne uge spiller holdet tre kampe. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Lørdag tog Brøndby Volleyball Klub en ny sejr i ligaen. Denne uge byder på tre kampe

Af Heiner Lützen Ank

Det var et tændt Team Køge mandskab, der lørdag den 3. februar tog imod Brøndby Volleyball Klub. Og våbnet skulle tilsyneladende være et meget højt pres på serven, hvilket de langt hen ad vejen havde god succes med. Gennem kampen som gik i fire sæt, præsterede de således ikke færre end 13 serveesser mod et ellers normalt godt modtagende Brøndbymandskab.

At Brøndby alligevel kunne tage hjem fra Asgårdskolens hal med en 3-1 sejr, kan tilskrives at der var en flot høj kill-procent på de angreb, det trods alt blev til en del af.

Især imponerede den altid farlige Trine Kjelstrup med en score på ikke færre end 31 point i kampen.

Der gik et stykke tid før Brøndby kom i gang i første sæt. Team Køge lavede på deres fem første server fire esser og bragte sig foran med 6-3. Men kort efter var det Brøndbys Alina Sode, der bragte orden i regnskabet, da hun med en god serveserie, førte Brøndby fra 6-8 til 10-8. Trine Kjelstrup var nu helt oppe i gear og omsatte i anden halvdel af sættet alle sine seks hævninger til point. Køge kæmpede godt, men det lykkedes Brøndby af gå sejrrigt ud af sættet med 25-22.

I andet sæt var Brøndbyangrebet helt forrygende og Trine Kjelstrup havde således en ubrudt stribe på ni vinderslag og centerangrebet med Mette Breuning bød ligeledes kun på vindere. Alligevel blev det Team Køge der vandt sættet med 25-23, hvilket primært skyldes at de spillede med en lav fejlprocent og igen diskede op med en række gode server.

I tredje sæt havde Brøndbys blokader for alvor styr på Team Køges angreb. Seks blokadepoint var således kraftigt medvirkende til at dette sæt kun vindes med 25-18.

De gode takter fortsatte i fjerde sæt og der blev igen kørt nogle flotte centerangreb af Mette Breuning og Lainey Jantzi. Flot lagt til rette af holdets nye hæver Emily Betteridge, som efterhånden er helt klar til at overtage efter Eva Bang, som snart går på barsel og kun var på banen i korte perioder i de tre første sæt samt halvdelen af tredje sæt. Fjerde sæt blev ligeledes vundet med 25-18.

Hård uge

Onsdag skal Brøndby et par hundrede kilometer. op i Sverige for at møde Øresundsligaens førerhold Hylte-Halmstad. Allerede dagen efter går turen så den anden vej, når Brøndby skal til Aarhus for at møde Volleyligaens nr. 3. Efter to hårde rejse- og kampdage, kunne spillerne nok trænge til et par fridage, men nej. Allerede to dage efter er der igen kamp i Volleyligaen, når Ikast KFUM kommer på besøg i Stadionhal 1, lørdag d. 10. februar kl. 14.00.