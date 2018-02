Foto: Jesper Ernst Henriksen og arrangørerne

HELE OMRÅDET. I den forgange uge er der blevet fejret fastelavn på skoler, i kirker, i boligområder og i butikker

Af Jesper Ernst Henriksen

I Glostrup, Brøndby og Vallensbæk har der været masser af fastelavnsarrangementer i den forgangne uge. Store og små har været klædt ud og har slået katten af tønden.

Nogle steder har arrangørerne krydret fastelavnsfejringen med lidt ekstra. På Pilehaveskolen i Vallensbæk blev fastelavn fejret fredag. Her var der ud over tøndeslagning forskellige konkurrencer.



I Glostrup Shoppingcenter var der søndag godt fyldt, da de fejrede fastelavn. De startede fejringen med et show fra IF32 Rope Skipping, der viste deres kundskaber med et sjippetov. De var selv klædt ud som katte, da store kostumer ville have forhindret deres optræden.



I Superbrugsen i Brøndbyvester var der også fastelavn, hvor Coops medlemsvalgte hjalp til.





I kirkerne var der særlige fastelavnsgudstjenester. Her var kirkerne helt fyldt med børn og voksne, og kirkerne havde gjort noget ekstra ud af gudstjenesterne, for eksempel med spirekor i Nygårdskirken og ungdomskor i Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk. Her vurderede præsterne, at der var omkring 275 børn og voksne med til gudstjeneste.



I Middelalderlandsbyen i Brøndby var der traditionen tro også fastelavn. De havde åbenbart bedre meteorologer end andre, de havde nemlig valgt at lægge arrangementet om lørdagen, hvor det var fint vejr. Deres arrangement tiltrak omkring 250 besøgende. Det markerede også starten på landsbyens 20 års jubilæum. Her trak det GPS- og mobilbaserede løb Find2Learn også opmærksomhed.

Middelalderlandsbyens historisk formidler, Niels Jelsbak, fortalte om fastelavn i middelalderen.

– Der var flere der betakkede sig for at have levet i middelalderen, specielt da de hørte om fasteperioder på op til 180 dage om året, fortæller han.