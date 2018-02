Fodbolden har givet nyt livsindhold

Emil Hammerholt og Tobias Bengtson ses her sammen med Mohamad Saleh fra Ungeindsatsen i Brøndby, der har hjulpet drengene i gang med deres eget fodboldhold i BIF-regi. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. En gruppe unge mænd fra Brøndby har via en aftale med Brøndbyernes IF og Ungeindsatsen i Brøndby skiftet sofaen ud med en aktiv fodboldhverdag

Af Heiner Lützen Ank

Emil Hammerholt og Tobias Bengtson træner fodbold to gange om ugen i BIF og spiller kamp i weekenden. De står også for træningen af det 18 mand store hold og så er der alt det ekstra med at få vasket kamptøj, pumpet bolde, lavet holdkort og meget andet.

Sådan har det været det sidste år, siden de tre 20-årige venner, Emil Hammerholt Pedersen, Jonas Odgaard og Tobias Bengtson, sammen med Mohamad Saleh fra Ungeindsatsen i Brøndby, fik idéen om at lave et fodboldhold med vennerne.

Mohamad Saleh, der er et kendt ansigt blandt mange af byens unge, hjalp dem med at gøre drømmen om et fodboldhold i BIF til virkelighed:

– Når vi møder unge, som keder sig, og som vi måske kender fra forskellige sammenhænge i byen, og de pludselig har et ønske og gerne selv vil arbejde hårdt for det, så vil vi gerne understøtte dem.

Fodbolden kan nemlig, fortæller Mohamad Saleh, bruges som motor i de unge mænds liv:

– Mange på fodboldholdet er unge mænd, der elsker fodbold, men deltog ikke aktivt i et foreningsmiljø. De var usikre i forhold til at se sig selv fungere i de rammer, der er for et almindeligt fodboldhold, hvor man ikke altid kender mange af de andre. Det kommer de forhåbentligt til, når de kommer ind i BIF og bliver foreningsvante. Her bliver der stillet krav til dem i et positivt fællesskab, og det lærer de meget af.

Vænner sig til nye regler

Emil Hammerholt er vant til at spille i klub, men Tobias Bengtson har kun spillet fodbold på gaden og savnede træning, fællesskabet i omklædningsrummet og at spille mere.

Det samme gjorde flere af vennerne. Derfor er de nu 18 spillere på 18-20 år på holdet, der alle kender hinanden, og som dyrker deres fodboldinteresse for fuld udblæsning.

– Det er superfedt at spille i BIF. Vi skulle lige i gang og lære reglerne at kende, man kommer ikke for sent, man går ikke ind med støvler, man tager ikke bare en bane. Og når vi er ude og spille og vi repræsenterer BIF, så forventes det, at vi opfører os ekstra pænt. Vi er ved at være der, griner Emil Hammerholt og Tobias Bengtson.

Tobias Bengtson noterer sig også, at han er kommet i bedre form og sover mindre efter, at ugeskemaet er blevet fyldt med fodbold. Da hans lillebror også viste interesse for at spille med på et fodboldhold, opstod idéen om et hold for lidt yngre spillere. Derfor satte Ungeindsatsen i Brøndby og BIF sig igen om bordet for at få endnu et hold op og stå og det er nu ved at finde sin form.

Sundt fællesskab

Det er blandt andet takket være BIFs aktive rolle i hele projektet, at drengenes tilværelse i dag i højere grad står på fodboldliv og fællesskab end at slå tiden ihjel på gadehjørnerne og foran skærmen derhjemme.

Mustapha Saleh, integrationskonsulent i Brøndbyernes IF, har været med til at få det nye hold af unge mænd ind i klubben og har sørget for, at de blandt andet er blevet tilbudt gode spilletider og spillertøj, mens Danmarks Idrætsforbund har hjulpet med midler til de unge mænds kontingent for året.

– Vi har via projektet oprettet et hold for unge med udgangspunkt i det gode fællesskab i foreningslivet. Formålet er at indvie de unge i foreningen og motivere dem til at blive en del af frivilligheden i Brøndbyernes IF for at sikre, at vi fortsat kan drive en klub, og tilbyde kommunens unge det sunde fællesskab, til gavn for de unge og samfundet. Vi investerer derfor også gerne i træneruddannelser til de unge, ligesom der på sigt vil være fokus på at motivere de unge til mentoropgaver i klubben, fortæller Mustapha Saleh.

Også sportslig succes

Hos Ungeindsatsen er man også, fortæller Mohamad Saleh, meget tilfreds med projektet:

– Projektet har været en kæmpe succes. I Ungeindsatsen i Brøndby er vi stolte over de unges iver og præstationer og ser frem til, i samarbejde med BIF, at føre projektet videre med et nyt hold og dermed fortsætte succesen. Der er noget at leve op til for det nye hold, for når det kommer til de fodboldmæssige præstationer, så er det første hold godt fra start. De startede i serie 6 i foråret, hvor de med en topplacering rykkede op i serie 5 i sommers og målet er nu serie 4 til sommer.