Claus Skytte og John Engelhardt tog tirsdag et symbolsk første spadestik. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. I sidste uge blev et symbolsk første spadestik til Egehusene ved Egeparken taget. 30 ud af 48 er allerede solgt

Af Jesper Ernst Henriksen

Maskinerne har været i gang i et stykke tid på den tidligere parkeringsplads ved Egeparken, hvor der skal bygges 48 nye ejerlejligheder. Men i tirsdags var det alligevel tid til at tage et symbolsk første spadestik. Det blev taget af borgmester John Engelhardt og direktør Claus Skytte i fællesskab. John Engelhardt er glad for, at der er gang i udviklingen i Glostrup.

– Det bliver et område, som bliver en levede del af et grønt og aktivt nabolag her i Glostrup. Vi kan se på tallene fra ejendomsmæglernes egne statistikker, at Glostrup er et af de mest søgte steder i Danmark at bo i i forhold til den størrelse, vi har. Det synes jeg er ret betryggende. Det her er en naturlig del af det vi kalder 30-30-30 her i Glostrup. Det betyder, at vi i 2030 vil have 30.000 borgere og 30.000 arbejdspladser. Det er ret meget i forhold til, hvad vi har, sagde han.

Også Claus Skytte var glad for placeringen.

– Vi synes den her beliggenhed indeholder nogle unikke kvaliteter, nærheden til byen, til sport og kultur og ikke mindst det grønne, hvor man kan gå rundt og have det godt, sagde han.

Udviklingsområde

Forstæderne og især et område som Glostrup har i særlig grad Bonavas opmærksomhed i disse år.

– Vi vil gerne være i forstæderne, fordi det er her, folk kommer til at flytte hen, når priserne i København bliver for høje. Glostrup kommer til at være et interessant område, fordi priserne her er lidt lavere, end de er nordpå og fordi Hovedstadens Letbane og s-toget giver gode transportmuligheder. Vi tror på, at det er et område, der vil udvikle sig, siger Kim Poulsen, der er projektudvikler i Bonava.

Han har været meget tilfreds med samarbejdet med Glostrup Kommune.

– Man kan mærke, der er interesserede i en byudvikling. Kommunen er interesserede i et godt samarbejde med os udviklere, siger han.

Yngre og ældre

Kim Poulsen identificerer især to grupper, som kan være interesseret i nye lejligheder i Glostrup.

– Der er de yngre, der kommer fra noget mindre i København og måske har en forbindelse til Glostrup, som de gerne vil tilbage til. Måske et par, der har fået eller gerne vil have det første barn. Der er også de ældre fra lokalområdet. Der er mange ældre villaer i området, hvor der bor nogle, der måske gerne vil have lidt mindre plads, og gerne vil have noget, der ikke kræver vedligeholdelse, siger han.

Nogle af dem, der har købt lejligheder i Egehusene er Kenneth og Jeannette Stubban.

– Det har vi, fordi vi tror, det bliver et attraktivt område med letbane og tog til København, siger de.

De bor i forvejen i Albertslund, og kan dermed net holde øje med, hvordan byggeriet skrider frem.

– Vestegnen er et godt sted at bo, vi havde kigget lidt i et års tid, da det her kom til salg. Det er et godt område. Der er en park bagved og der er tæt til indkøb, siger de.

Godt område

Området omkring Egeparken er et godt område at bygge boliger i, fordi det allerede er udviklet. Folk ved derfor, hvad det er for et område, de flytter ind i, og kommer ikke til at bo i byggerod i mange år, mener, Peter Danstrup, fra Danielsen Architecture, der har tegnet Egehusene.

– Det er en stor ære at være en del af den udvikling, der sker i Glostrup i øjeblikket. Vi har tegnet fire punkthuse. Vi bruger det begreb, der hedder ny nordisk funktionalisme, som handler om at bygge videre på de erfaringer vi har i Danmark for boligbyggeri og så give det et moderne twist. Når husene skyder op vil I se, at de er tegnet indefra og ud. Der er lagt vægt på boligernes kvalitet, og så har vi set på, hvad det efterlader os med af facademuligheder. I samarbejde med vores landskabsfirma har vi fundet en fin balance mellem de private rum omkring husene og de offentlige rum, der skal binde Egeparken sammen med Stadionvej, sagde han.

Egehusene

Egehusene består af fire punkthuse med i alt 48 lejligheder. Det første bliver færdigt i slutningen af i år, de næste følger kort derefter.