Forsikring dækker ikke vandskade i Birkely

Sådan så det ud efter vandskaden i Birkely. Foto: Vallensbæk Kommune

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kommune får ingen penge tilbage efter vandskaden i Birkely. DF og S kalder kommunens ageren i sagen skandaløs

Af Heiner Lützen Ank

I forbindelse med sidste uges møde i Børne- og Kulturudvalget kom det frem, at Vallensbæk Kommune selv må dække alle udgifterne i forbindelse med genopførelsen af Birkely.

Den forsikring, Vallensbæk Kommune har tegnet, dækker nemlig ikke.

Og efter at kommunens jurister har set på sagen, medgiver de, at der ikke er noget at komme efter.

Henrik Rasmussen (K), borgmester, kalder sagen uheldig, men medgiver overfor Folkebladet, at der ikke er noget at komme efter:

– Det er naturligvis beklageligt. Men forsikringsselskabets jurister har set på sagen og fundet frem til, at forsikringen ikke dækker. Efter vore jurister har set på sagen, er de nået frem til samme konklusion.

Henrik Rasmussen, der mener, det er en meget uheldig tilgang til sagen, forsikringsselskabet har, tilføjer:

– Det er enorm dårlig reklame for forsikringsselskabet. Det eneste, der er at glæde sig over i situationen, er, at vi har så god en likviditet i kommunen. Det er for at kunne klare sådanne sager, vi har så sund en økonomi i kommunen.

Vil have redegørelse

De to øvrige partier i kommunalbestyrelsen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, ser noget anderledes på sagen.

Således siger Kenneth Kristensen Berth (DF):

– Det giver ganske enkelt ingen mening. Nu har vi i så mange år betalt ind til en forsikring, og når vi så får brug for det, så kan vi ikke modtage noget. Borgmesteren skylder os en ordentlig forklaring på, hvad der er sket.

Derfor har Kenneth Kristensen Berth bedt om en skriftlig redegørelse for sagen i forbindelse med denne uges økonomiudvalgsmøde:

– Det er jo borgerne og skatteyderne i Vallensbæk, der hermed kommer til at betale for det hele. Det skal vi have set nærmere på. Derfor glæder jeg mig til at se den skriftlige redegørelse.

Skandale

Også hos Socialdemokratiet ser man med største alvor på sagen, fortæller Søren Wiborg:

– Der er tegnet en forsikring, hvor man så finder ud af, at den ikke dækker, fordi man ikke har været god nok til at vedligeholde indenfor. Det er skandaløst, at Vallensbæk Kommune ikke kan finde ud af at vedligeholde.

Søren Wiborg ser også frem til at høre nærmere om sagen. Dog håber han, at der allerede nu er nogen, der har lært af episoden:

– Jeg tillader mig at gå ud fra, at der er nogen, der har taget ved lære af det her, og at der allerede nu bliver set på de andre institutioner. Så vi undgår noget lignende andre steder.