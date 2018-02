Glostrup Idræts Club fylder 100 år

Til Glostrups 825 års jubilæum gik GIC også med i det store optog. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Den 17. april 2018 er det 100 år siden, at Glostrup Idræts Club, i daglig tale GIC, blev stiftet. Det fejrer klubben med en reception, hvor de håber, at kommunalbestyrelsen vil dyste mod dem

Af Jesper Ernst Henriksen

I år er det 100 år siden, at GIC blev stiftet. Klubben er allerede ved at forberede fejringen, der vil foregå den 14. april klokken 10 i Glostrup Hallen, hvor alle tidligere medlemmer og andre venner af klubben er inviteret til gratis brunch.

– Vi håber at se både nuværende og tidligere foreningsvenner, ligesom vi håber, at alle vores idrætsvenner fra andre klubber, forbund og kommunen vil deltage i denne festlige dag. I bliver alle inviteret til en lille brunch, lyder det fra foreningens formand Anne Tinghus.

Hun håber selvfølgelig, at rigtig mange vil dukke op på dagen.

– Det er jo en god mulighed for at møde gamle klubkammerater og få en lille sludder om forgangne og nye tider, siger hun, der selv er en dreven veteran i Glostrups foreningsliv med mange tillidsposter.

Udfordring

GIC har udfordret kommunalbestyrelsen til en lille trekamp på dagen. Trekampen består af volleyball, bordtennis og pointkonkurrence i basketball. Det sker klokken 13.00 på receptionsdagen i Glostrup Hallen.

– Nu må vi se om vores politikere er modige nok til at stille op, lyder det skælmsk fra formanden.

GIC er organiseret som selvstændigt styrede enkeltforeninger, der er samlet i en paraplyorganisation som kaldes GIC’s Hovedforening. I denne Hovedforening samordnes aktiviteter nye som bestående, og de enkelte afdelinger har mulighed for at drøfte diverse punkter og ad den vej nyde godt af samarbejdet blandt rutinerede foreningskræfter. Hovedforeningen støtter også de enkelte foreninger i dagligdagen. GIC består af: Atletik, Basketball, Bordtennis, Fodbold, Glostrup Special (Handicap) og Volleyball.

Klog på historien

Hvis du er interesseret i, hvordan klubben har udviklet sig over de hundrede år, kan du læse Folkebladet i de kommende uger. Op til selve jubilæumsdagen vil der her i Folkebladet blive bragt en artikelserie om de enkelte afdelingers virke gennem årene. Nogle af afdelingerne har været med fra starten og andre er kommet til over årene. Ligegyldigt om man er idrætsinteresseret eller ej, er der i de enkelte foreningers mangeårige virke gemt et stykke lokal kulturhistorie, som for Glostrupborgere er ganske spændende læsning.

– Med støtte fra Glostrup Kommune planlægger vi også at udgive en 100 års jubilæumsbog, som det er vores håb, kan bidrage til vores fælles lokalhistorik, siger Anne Tinghus.