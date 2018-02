Glostrup Kommune fyrer direktør

GLOSTRUP. Direktør Ole Toftegaard har fået en fratrædelsesordning md Glostrup Kommune, hvor et flertal i kommunalbestyrelsen ikke længere har tillid til ham

Af Jesper Ernst Henriksen

På et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og senere et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen blev det i tirsdags besluttet at give direktør Ole Toftegaard en fratrædelsesordning. Begge møder blev holdt for lukkede døre, det er derfor kun konklusionen, der er offentligt tilgængelig, der er derfor ikke sluppet noget ud om, hvorfor, der blev indgået denne aftale. Glostrup Kommune skriver i en pressemeddelelse:

– Baggrunden for den indgåede aftale er, at der ikke længere er det fornødne tillidsforhold til stede til, at Ole Toftegaard kan fortsætte som direktør.

Der var dog ikke enighed om beslutningen. I sidste uge sagde Flemming Ørhem (DF), at han mente, det er en overreaktion at fyre direktøren.

Leif Meyer Olsen (V) stemte også imod.

– I Venstre stiller vi vores medlemmer frit i sådan nogle sager, så det er op til den enkelte, hvad man vil stemme. Vi var tre medlemmer af kommunalbestyrelsen, som mente det var vigtigt at sige, at vi stadig har tillid til Ole Toftegaard, vi ville hellere have, at han fortsætter, siger han.

Han oplyser, at han ikke har lov til at udtale sig om årsagen til fyringen.

Folkebladet har set den fratrædelsesaftale, som Ole Toftegaard har fået. Den giver ham løn i syv måneder og derefter et års løn i en engangsydelse. Der er altså på ingen måde tale om en bortvisning, som man kunne have brugt, hvis der var foregået noget ulovligt.

Folkebladet er opmærksom på, at der er forskellige rygter blandt de ansatte i Glostrup Kommune om årsagen til fyringen. Dem ønsker vi ikke at gengive.