Glostrups SFO-børn dystede på fodboldbanen

Der var gang i den i Glostrup Hallen i torsdags. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Torsdag eftermiddag var der fyldt godt op i Glostrup Hallen. Her var alle SFO-børn inviteret til fodboldturnering

Af Jesper Ernst Henriksen

”Kom så de røde” og ”kom så de blå” lød det fra tilskuerpladserne, mens holdkammeraterne løb rundt inde på banen i Glostrup Hallen. SFO’erne har sat hinanden stævne i en stor fodboldturnering med 14 hold og i alt omkring 130 børn.

Det var børnene på SFO’en på Vestervang, der fik idéen.

– Der var nogle drenge, der spurgte mig, om vi ikke kunne lave sådan en fodboldturnering. Og det gik vi så i gang med, fortæller Camilla Christensen, der sammen med Morten Stiberg Henriksen fra SFO Vestervang har arrangeret turneringen.

Turneringen var delt op i to. En for 0. og 1. klasser og en for 2. og 3. klasser. Børnene på holdet, der hed Nordvang A vandt finalen for 0. til 1. klasser over Vestervang A, mens Skovvang 2 vandt finalen for 2. til 3. klasser over Vestervang 1.

Børnene var meget engagerede i turneringen, fortæller Camilla Christensen.

– De er gået helt vildt op i det. De har fundet gamle trøjer frem, så de kunne spille i ens trøjer. Nogle er ankommet i bus, siger hun.

For hende var det vigtigt, at turneringen også havde et socialt aspekt.

– Vi har gjort meget ud af, at det skal være en hyggelig dag med fair play. Hvis et barn er kommet til skade, hjælper de andre ham op. Det er også godt at have noget på tværs af de forskellige SFO’er, så børnene møder nogle af de andre børn fra Glostrup. Vi medarbejdere vil også gerne møde hinanden, frem for bare at skrive til hinanden på intranettet, siger hun.