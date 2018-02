Hærværk mod nummerplade-genkendelse

Politiet automatiske nummerpladegenkendelsessystem har været udsat for hærværk. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Politiets automatiske nummerpladegenkendelsessystem, der sidder på Hovedvejen i Glostrup, er blevet udsat for hærværk

Af Jesper Ernst Henriksen

Natten til torsdag ringede en borger til politiet og fortalte, at der lugtede underligt fra politiets automatiske nummerpladegenkendelsessystem (Anpg). Politiet sendte en indsatsleder og en patrulje til stedet. De kunne konstatere, at der sad noget der lignede brændt plastic på kameraerne. De blev pillet ned og er sendt til tekniske undersøgelser. Politiet formoder, at der er tale om hærværk, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Anpg er et system, der automatisk læser nummerpladen på forbikørende biler. Er der ikke forskring, ikke betalt vægtafgift eller er en bil udeblevet fra syn, får politiet automatisk besked om, hvornår bilen er kørt forbi.

Ifølge Ekstra Bladet er der på nettet udsat en dusør på 10.000 kroner for at lave hærværk mod anpg’erne. Der har også tidligere været eksempler på hærværk mod dem andre steder i landet.