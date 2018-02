Historier fra arkivet

Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

10. februar 1988

Skoleklasse i Glostrup en fabrik

Spændende projekt på Nordvangskolen

GLOSTRUP. Hvorfor skal der være en struktur? Hvordan kan man løse samarbejdsproblemer. Det var nogle blandt mange spørgsmål, eleverne i 10. klasse på Nordvangskolen fik besvaret, da de sammen med deres lærere, Handelsbanken samt firmaet Kemp & Lauritzen, i den forløbne uge lavede skolen om til en levende fabrik.

Som oplæg til eleverne blev der udgivet en stillingsavis. Den blev studeret grundigt og skriftlige ansøgninger blev indsendt til bestyrelsen (lærerne). Elevernes skriftlige ansøgninger blev bearbejdet af den valgte direktør, som afholdt ansættelsessamtaler, fortæller lærer, Lars Ottesen.

– Direktøren, økonomichefen, salgschefen og produktionschefen fik gode råd med på vejen af ligestillede hos Kemp & Lauritzen.

– Handelsbanken oprettede et anlægslån og en kassekredit i samråd med fabrikkens direktør og økonomichef. Mange begreber som åbningsbalance, kredit, debet o.s.v. fløj hen over forhandlingsbordet. Salgschefen fandt det hurtigt nødvendigt at søge en medarbejder, da ordrene ikke kom helt så let i hus den første dag.

Produktionschefen havde nok at gøre med at styre tegnestuen og værkstedet. Alle fik ikke det samme i løn og man havde svært ved at acceptere – ”hver mand sin plads” i produktionen. Det var endvidere meget vanskeligt i startfasen at ”modtage ordre” fra chefen. Børge Nielsen trådte til og fik redet trådene ud. Kantinebestyreren havde travlt, idet han skulle tilrettelægge dagen m.h.t. kaffepauser og frokostforberedelser. Handelsbanken fik sat direktøren på en prøve, idet der blev lavet et par ”fejl” i kontoudskrifterne, det var tænkt, at der skulle sættes yderligere et par fælder op, men det klarede eleverne selv, slutter Lars Ottesen.

4. februar 1998

Husejere urolige over jernbaneplaner

Flere husejere har udtrykt deres bekymring over jernbaneplanerne. Nogle overvejer at sælge, mens tid er – og en enkelt handel er gået tilbage på grund af truslen om jernbanen

VALLENSBÆK. I Vallensbæk Nordmark måtte en hushandel gå tilbage, da køber blev betænkelig på grund af truslen om en ny jernbane gennem kommunen.

Vallensbæks borgmester har allerede fået flere henvendelser fra bekymrede borgere, der enten har fået problemer med at sælge, eller som overvejer at sælge allerede nu. Og at folk er bekymrede, mærkes også hos ejendomsmæglerne.

– Vi har ikke haft konkrete problemer endnu, men der er en hel del der spørger, og udtrykker ængstelse for om jernbanen kommer til at gå gennem kommunen, fortæller ejendomsmægler Thomas Normann fra Scheel og Orloff i Vallensbæk.

– Og taget i betragtning, at et hus, der kommer til at ligge i første række til en eventuel ny jernbane kan miste 200-300.000 i værdi, er det ikke så underligt at folk er urolige.

Knap 300 borgere var i sidste uge til borgermøde om sagen – og i Vallensbæk planlægges endnu et møde om sagen for de lokale beboere.

6. februar 2008

Brugerne glade for genbrugsstationen

Brøndby Genbrugsstation får gode karakterer af brugerne. Dog kunne skiltningen godt være bedre

BRØNDBY. Medarbejderne på genbrugsstationen i Brøndby kan roligt ranke ryggen. En brugertilfredshedsundersøgelse blandt i alt 1.134 brugere i Brøndby har nemlig netop vist, at der er stor tilfredshed med genbrugsstationen. Det var Vestforbrænding, der i samarbejde med kommunerne i september 2007 gennemførte tilfredshedsundersøgelsen på udvalgte genbrugsstationer. Udover Brøndby var det Herlev, Stenløse, Græsted-Gilleleje, Helsinge og Lyngby-Taarbæk.

Formålet var at undersøge, om genbrugsstationerne leverer en tilfredsstillende service, og det gør Brøndby. Brugerne fremhæver især, at vejledningen fra personalet og åbningstiderne i Brøndby er tilfredsstillende. De fleste adspurgte fortæller også, at de er meget tilfredse med genbrugspladsen, efter at den for nylig blev bygget om. Personalet beskrives som venligt, ligesom der er stor tilfredshed med den service, der ydes fra medarbejderne.

Glad formand

Formand for teknik- og miljøudvalget i Brøndby Kommune, Arno Hurup Christiansen (S) glæder sig over de mange plusser i karakterbogen.

– For det første er jeg glad for, at vi, efter at have udvidet vores genbrugsplads, får tilbagemelding om, at den er meget kundevejlig, men endnu gladere er jeg for at personalet på pladsen får så stor ros. Det er fuldt fortjent, for det er et godt team, vi har dernede, siger Arno Hurup Christiansen.

