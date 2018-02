Historier fra arkivet

HELE OMRÅDET. Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

17. februar 1988

360 dystede i dart på Pilehaveskolen

Dart 75 i Vallensbæk havde flere spillere med i weekendens rekordstore arrangement

VALLENSBÆK. Pilehaveskolen i Vallensbæk var i weekenden rammen om et af Danmarks største klubarrangementer i dart.

Vallensbækklubben ”Dart 75” kunne i år notere sig en rekordstor tilmelding på ikke færre end 360 deltagere fra hele landet.

– Vort stævne ”Carlsberg Cup” bliver i år holdt for tredie gang, og det var nødvendigt at flytte fra skolens dramarum og tilhørende klasselokaler til den store sportshal, siger klubbens formand, Ole Pedersen.

Ole Pedersen er i øvrigt primus motor for arrangementet, godt bistået af et stort antal frivillige hjælpere, der medvirker til et gnidningsløst arrangement. Lørdag blev der spillet indledende runder og finaler i doublerækkerne, hvor ingen lokale spillere markerede sig i top.

Hos herrerne spilles der i herrer A, hvilket svarer til eliterækken. Endvidere spilles der i herrer B, som de fleste spiller i, og hos damerne spilles i en enkelt række.

I herrer A blev der spillet bedst af 7 sæt. Hver spiller starter på 501 point, og spiller sig således ned til at lukke spillet, som normalt sker ved 100 point for elitespillerne, dog altid afsluttende med en double.

I herrer A havde den arrangerende klub ”Dart 75” deltagelse af Dan Rasmussen, men efter flere flotte præstationer tabte han i kvartfinalen.

I herrernes B række måtte de lokale spillere Bent Assingbo og Michael Petersen ligeledes lægge ryg til nederlag tidligt i turneringen.

Kan man ikke høste sportslig succes kan der ihvertfald høstes sportslig anerkendelse for et perfekt arrangement, som naturligvis forventes at gentages i 1989.

11. februar 1998

Slipper for straf

Politiet i Hvidovre har besluttet at stoppe efterforskningen omkring Brøndbys borgmesters udtalelser om kommunens boligpolitik

BRØNDBY. Tre private borgere anmeldte i slutningen af 1997 Brøndbys borgmester Kjeld Rasmussen for at have overtrådt loven om forbud mod forskelsbehandling.

Det skete, fordi Kjeld Rasmussen offentligt havde udtalt, at der ”siden februar ikke er kommet en eneste fra de varme lande ind i Brøndby Nord”.

Sagen blev anmeldt hos Glostrup Politi, men her afviste politimester Jørn Bro at behandle sagen, fordi Kjeld Rasmussen er en nær samarbejdspartner. Den blev herefter overgivet til Hvidovre Politi, hvor man i onsdags indstillede, at efterforskningen blev stoppet, efter at Kjeld Rasmussen havde afgivet forklaring. Som borgmesteren også tidligere har redegjort for, er hensigten med at kommunen vurderer hver enkelt ansøger til de ledige lejligheder, at der bliver skabt et godt og afbalanceret miljø i forhold til befolkningens sammensætning – altså at undgå de såkaldte ”ghettodannelser”. Ishøj Kommune blev i 1991 dømt for at have nægtet udlændinge lejligheder i almennyttige boliger. Den dom faldt dog ikke på baggrund af loven om forbud mod forskelsbehandling, men på baggrund af boligloven.

13. februar 2008

VK vil forære alle borgere i Glostrup en check på 500 kr.

Pengene skal tilbage i borgernes lommer, mener Venstre og Konservativt Folkeparti i Glostrup. Til formålet har de opfundet ”Glostrup-checken”. – Det er langt ude populisme, mener Glostrup borgmester

GLOSTRUP. Det er ”pay-back time” for for meget indkrævet skat. Det mener Venstre og De konservative i Glostrup. Alle borgere, ung som gammel, levende som død, skal have en check på 500 kr. – den såkaldte Glostrup-check.

Forslaget som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til i aften (onsdag) går ud på, at per 1. juni i år sendes en check på 500 kr. til samtlige borgere, der d. 1. januar 2008 havde bopæl i Glostrup Kommune. For personer under 18 år tilfalder beløbet forældrene. En familie med mor og far og 3 børn får således en check på 2.500 kr. For eventuelt afdøde udbetales beløbet til boet eller arvinger.

Ifølge VK er baggrunden for forslaget, at flertallet i kommunalbestyrelsen bestående af S, SF og DF vedtog en unødvendig skattestigning for 2008. Skattestigningen skete med henvisning til, at kommunalreformen har betydet større udgifter end indtægter, primært i forbindelse med overtagelse af tidligere amtsinstitutioner.

Kommunens økonomi har vist sig, at være langt bedre end først antaget. Derfor mener V og K ikke, at der var den mindste grund til, at kommunen i 2008 yderligere opkræver cirka ”15 mio. kr. ekstra fra kommunens i forvejen skatteplagede borgere”.

