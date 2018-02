Historier fra arkivet

24. februar 1988

Gratis kondomer og gratis prøvetime i bodycenter

Forrygende fem års fødselsdag hos Brøndby Body og Helse Center

BRØNDBY. Der har altid været basis for sjove idéer og skægge indfald, når Brøndby Body og Helse Center er på banen. Det er de mere end nogen sinde 28. februar, hvor centret på Søndre Ringvej fejrer intet mindre end fem års fødselsdag.

– Det skal fejres med maner, siger Jørgen, Peter og Søren, der står bag Vestegnens store, flotte helsecenter.

Den dygtige trio har et strålende fødselsdagsprogram klar til de mange, som ventes at ville deltage.

Der lægges ud på fødselsdagen kl. 10.00 med gratis morgenmad til alle, og så går det ellers bare deruda’. Hvis vejret tillader det, præsenterer Brøndby Body og Helse Center nogle af Danmarks dygtigste faldskærmsudspringere.

– En af dem er den kendte og højt respekterede eventyrer og foredragsholder, Carsten Lehrman, der fortæller publikum om sin utrolige kanotur i Alaska. En tur, der har været omtalt i alverdens aviser og blade, fortæller Jørgen fra helsecentret i Brøndby.

De ansatte på Politigården i Albertslund oplevede i forrige uge et massivt rykind af borgere fra Ejby og Brøndbyøster, der i løbet af 1997 havde været udsat for indbrud på deres bopæl.Baggrunden var, at politiet tidligere på året havde fanget en særdeles flittig indbrudstyv, der først og fremmest var mistænkt for at have opereret i Ejby og Brøndbyøster. Borgerne skulle på politigården forsøge at identificere tyvekoster, som politieet mente stammede fra en række indbud i de to nævnte områder.

Syv fandt noget

Politiet fik i løbet af de dage, der var åbent hus, besøg af mere end 100 personer. En del kom dog to og to, men de mange besøgende repræsenterede i alt 60 indbrud i Ejby og Brøndbyøster.

– Syv af de besøgende fandt genstande, der stammede fra indbrud i deres hjem. De resterende ting, vi har liggende, gætter vi på stammer fra andre indbrud, som den fængslede har begået, siger politiassistent Per Bæhr fra Glostrup Politis efterforskningsgruppe.

– Det er ikke altid for det stjålne nødvendigvis repræsenterer en stor værdi i kroner og øre, men det kan ofte have en stor affektionsværdi for den enkelte.

– Vi havde eksempvis en dame herude, der havde fået stjålet et smykke, som hun havde lovet at give sit barnebarn. Det smykke fandt hun blandt tyvekosterne herude, siger Per Bæhr.

