IT bliver forbedret

Internettet har været dårligt på skolerne i Brøndby. Foto: Lina Kara

BRØNDBY. Det seneste stykke tid har nogle af Brøndbys skoler haft mange problemer med IT. Blandt andet på Brøndbyvester skole, har de haft en masse problemer med IT

Af Lina Kara

Problemerne med IT er gået ud over elevernes prøver som national prøver på computeren osv. Systemerne med IT har ikke virket særlig godt for eleverne eller lærerne.

Når der ikke er noget IT til en prøve eller andre aktiviteter på nettet, bliver lærerne enten nødt til at rykke prøven, eller skifte til læsning.

Der er rigtig mange skoler som næsten slet ikke kan få noget som helst adgang til IT, fordi det kan være virkelig langsomt nogen gange. Eleverne spilder rigtig meget af deres timer på bare at logge ind.

Lærerne vil gerne have at eleverne skal lære mere om hvordan man bruger IT, fordi det kan være en lidt anderledes måde at lære på.

Det skal gøres bedre

Kommunalbestyrelsen arbejder også på at gøre noget ved det dårlige IT. Arno Hurup Christiansen (S), formand for Børneudvalget, synes, at det er vigtigt, at eleverne bruger mere IT i skolen, og at man har en strategi for IT og teknologi. Han siger at der bliver gjort noget ved det dårlige IT her i 2018, og at der samlet i 2017 og 2018 vil blive brugt otte mio. kr. for at forbedre IT.

Peter Gram fra IT-afdelingen i Brøndby Kommune siger, at man regner med at IT vil fungere den 1. august, men er stadig ikke 100% sikker på datoen endnu. Der er i hvert fald stor chance for at det bliver lavet i år.

Peter Gram siger at skolerne kommer til at have en iPad eller computer til hver elev. De vil også sørge for, at det dårlige netværk bliver bedre. I stedet for fx at bruge computere lokaler, bruger skolerne i dag flere trådløse enheder, og det har givet udfordringer for det trådløse netværk, der er bygget til stationære computere. Derudover stiger trafikken hvert år. Kommunen har tænkt sig at forbedre og udskifte skolernes netværk. Der er gået ret lang tid, siden de sidst skiftede det ud i 2011.

De vil udskifte det med noget som er mere nyt og bedre,