Jazzklub har fødselsdag

I 39 år har Brøndby Jazzklub eksisteret. Det har ført til mange koncerter, også som her på Kulturnatten. Fødselsdagen bliver fejret den 17. februar. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Brøndby Jazzklub fejrer fødselsdag med koncert i Kulturhuset Brønden

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby Jazzklub fylder i år 39 år. Det bliver fejret lørdag den 17. februar i Kulturhuset Brønden, hvor Norbert Susemihl Joyful Gumbo sørger for musik og dans. Der er således tale om et gensyn med et forrygende og meget populært orkester, der spiller traditionel jazz, ragtime, calypso, swing, gospel med videre af meget høj kvalitet og fornemmelse for musikken.

Der skal med andre ord nok blive gang i det store dansegulv endnu en gang.

Musikerne er: Norbert Susemihl, trompet, flygelhorn og sang; Lars Dalsgård, klarinet og sang; Hans Knudsen, flygel og sang; Hans Ingelstam, trombone; Jens-Kristian Andersen, bas; Casper Michelsen, trommer.

Koncerten finder sted lørdag d. 17. februar kl. 19.30 i Kulturhuset Brønden