Jeg prøver altid på at se lyst på tingene

BRØNDBY. Mit navn er Lina Kara, jeg er 14 år gammel og bor i Brøndby Strand. Jeg er en person som altid prøver at være så positiv som muligt. I uge 7 var jeg i praktik på Folkebladet

Af Lina Kara

Jeg går på Brøndbyvester Skole, men har ikke altid gjort det. Fra 0. til 6. klasse gik jeg på Brøndby Strand skole, men det endte med at blive for koldt for mig, og jeg havde ikke længere lyst til at gå der. Så jeg valgte at skifte til Brøndbyvester skole. Jeg er født og opvokset i Danmark, men min familie er kurdere fra Tyrkiet, så jeg kan også snakke og forstå kurdisk, og så en smule tyrkisk.

Fokuserer på fremtiden

Jeg er dygtig til at lave mine ting, og følger med i klassen. Jeg plejer altid at aflevere mine lektier til tiden, og så elsker jeg at skrive. Jeg vil gerne være journalist når bliver stor, så jeg forbereder mig allerede på det nu.

Jeg har ikke altid haft lyst til at være journalist, da jeg var mindre ville jeg gerne være frisør eller tandlæge, men efter nogle år begyndte jeg at skrive en masse artikler, og tænkte så at det kunne være rigtig fedt at være journalist. Jeg har også været i praktik her på Folkebladet. Fået skrevet nogle artikler, og det har være rigtig spændende og har lært rigtig meget om hvad en journalist laver, og om hvordan en avis bliver lavet.

Fritiden er vigtig

I min fritid dyrker jeg badminton hver mandag og onsdag. Jeg har gået til det i ca. 2 år nu, og præsterer rimelig godt i det.

Når jeg er der hjemme plejer jeg for det meste bare at slappe af, og hygge mig med familien. Når jeg er hjemme er jeg aldrig stresset, og er altid klar over hvad jeg vil i løbet af dagen.

Jeg hader at være stresset så de seneste par måneder har jeg bare prøvet at undgå stress så meget som muligt. Nu plejer jeg aldrig at være stresset, og bare tager tingene som de kommer, og ser lyst på det.