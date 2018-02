Kommunalbestyrelsen sender direktør hjem

GLOSTRUP. Mandag i sidste uge besluttede kommunalbestyrelsen i Glostrup at sende direktør Ole Toftegaard hjem. Ingen vil fortælle hvorfor. Flemming Ørhem kalder det en overreaktion. Samtidig sætter kommunalbestyrelsen fokus på medarbejdernes trivsel

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag var der ekstraordinært kommunalbestyrelsemøde i Glostrup. På den lukkede dagsorden var et enkelt punkt til behandling under overskriften Ledelsesforhold i kommunen. Under dette punkt var der fire underpunkter. Det mest iøjnefaldende var punkt nummer fire, hvor der stod, at ”Kommunalbestyrelsen fritager Ole Toftegaard for tjeneste og henviser sagen til Økonomiudvalget”. Det blev vedtaget med stemmerne 16-3. Det er hemmeligt, hvem, der har stemt hvad. Viceborgmester Flemming Ørhem (DF) siger, at han var en af de tre, der stemte imod.

– Det er fuldkommen bindegalt, at der kun står sådan i referatet. Men jeg er en af de tre, der har en afvigende mening. Jeg synes, det andet er en overreaktion, siger han.

Han vil dog ikke uddybe, hvorfor han synes, det er en overreaktion og ingen af de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som Folkebladet har talt med, vil fortælle, hvorfor Ole Toftegaard er blevet sendt hjem.

– Jeg stemte for at fritage Ole Toftegaard for tjeneste, fordi der har været et tillidsbrud, mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, siger Robert Sørensen (EL).

Blandt medarbejderne i Glostrup kommune er beslutningen kommet som et chok, fortæller Lene Jensen, der er formand for Glostrup Lærerforening og næstformand i Hoved-udvalget, der er et udvalg, der blandt andet behandler spørgsmål om medarbejdernes arbejdsforhold.

– Vi har holdt et ekstraordinært møde på medarbejdersiden i Hoved-udvalget. Vi er dybt chokerede, det er hele vores bagland også. Folk kontakter os og vores tillidsfolk for at høre, om vi ved noget om, hvad der er sket. Der er ingen, der aner noget. Så vi er dybt chokerede. Vi har altid syntes, at han var en loyal embedsmand, han har været kommunens mand, men han har også været en god samarbejdspartner. Han har lyttet til os, han har været et ordentligt menneske. Hver eneste gang, der har været noget, så har han bakket politikerne op, så det er rystende, siger hun.

Ole Toftegaard selv ønsker ikke at kommentere sagen på nuværende tidspunkt.

Der er et møde i Økonomiudvalget i dag, tirsdag, med en lukket dagsorden. Ifølge Folkebladets oplysninger skal Økonomiudvalget her tage stilling til, om Ole Toftegaard skal fortsætte i Glostrup Kommune.