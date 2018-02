Kvinder og mænd kan træne til mandeløb

Den 5. juni finder Rigtige Mænd Løbet sted her ved Brøndby Hallen. Inden er der gratis træning på atletikstadion, Krogagervej 34, den 1. tirsdag i måneden. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Alle er velkomne til gratis træning på Brøndby atletikstadion første tirsdag i hver måned frem til Rigtige Mænd Løbet den 5. juni

Rigtige Mænd Løbet bliver for anden gang afviklet i Brøndby. Det sker på Fars Dag den 5. juni ved Brøndby Hallen, hvor borgmester Kent Max Magelund (S) vil skyde løbet i gang.

Som optakt til løbet står Atletikklubben Brøndby for fire gratis fællestræninger på atletikstadion, Krogagervej 34 (bag skolen) den 1. tirsdag i måneden frem til løbet.

Her er alle velkomne, både mænd, kvinder og børn, og man behøver ikke deltage i Rigtige Mænd Løbet for at kunne deltage i fællestræningen.

Rigtige Mænd Løbet er et stjerneløb for tremandshold med opgaver undervejs, som man skal løse sammen. Det gælder ikke nødvendigvis om at komme først. To cykler og én løber, så der er plads til alle.

Rigtige Mænd Løbet i Brøndby afvikles i et samarbejde mellem Brøndby Kommune, Brøndbyernes Idrætsforening og Atletikklubben Brøndby.

Fællestræning på atletikbanen, Krogagervej 34, er åben for alle kl. 18-19:

Tirsdag den 6. marts

Tirsdag den 3. april

Tirsdag den 1. maj