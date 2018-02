Lise Dahl udstiller i Kilden

Lise Dahl udstiller i marts i Kilden. Foto: Maleri: Lise Dahl

BRØNDBY. Brøndby Kunstforening har fået kunstmaleren Lise Dahl til at udstille i Kulturhuset Kilden fra torsdag den 1. marts 2018 og måneden ud

Af Jesper Ernst Henriksen

Lise Dahls kunst udmærker sig ved glade farver, energiske kompositioner, naive og underfundige motiver, og nu er kunstmaleren Lise Dahl klar med nye værker, som kan opleves i den kommende tid hos Brøndby Kunstforening.

Uddannelsen fra Akademiet for Kreativt Virke i 1988 og kurset hos maleren og grafikeren Ulrik Hoff (Gentofte) baner vejen for Lises første opgave i 1990, som er en udsmykning hos det Svenske Televærk i Danmark. Herefter følger hendes første separatudstilling, som foregik hos Gallerie Green i Virum.

Siden da har hun udgivet kunstpostkort (Stenders kunstforlag 1996), lavet udsmykningsopgaver og holdt udstillinger, hvoraf de tre har været på Hvidovre Censurerede Udstilling.

Over en årrække på 25 år har Lise været ”hus-kunstner” hos landets største kunstforening, Hvidovre Hospital, og dér haft udstillinger i vandrehallen og mange udsmykningsopgaver for de enkelte hospitalsafsnit. I samme årrække har Lise også udstillet hos kunstforeninger i det ganske land og har siden 2004 haft fast galleri hos Galleri Bomhuset på Amager.

Indimellem har Lise også haft tid til at uddanne sig til porcelænsmaler (Den Kongelige Porcelænsfabrik) og blev i 2007 efteruddannet på Bjørn Ignatius Øckenholts Frederiksbergske Billedkunstskole, der i 2012 blev efterfulgt af et malekursus hos kunstneren Kirsten Murhart i Gagliano Aterno, Italien.