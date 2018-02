Nedrivningen begynder

Nedrivningen af Birkely går nu i gang. Imens diskuterer politikerne, om det sker indenfor den lovede tidsramme. Foto: Vallensbæk Kommune

VALLENSBÆK. Nedrivningen af Birkely bliver nu sat i gang

Af Heiner Lützen Ank

I den kommende tid bliver den bygning, der husede daginstitutionen Birkely, revet ned.

Sådan hedder det i en pressemeddelelse fra Vallensbæk Kommune.

Desuden oplyser Vallensbæk Kommune, at der derfor vil være tung trafik med lastbiler og maskiner i området ved Løkkekrogen i Vallensbæk, ligesom der vil forekomme støj fra nedrivningsarbejdet, der foregår i tidsrummet 7-16.

Ifølge pressemeddelelsen fra Vallensbæk Kommune forventes en ny daginstitution i Vallensbæk Nord at stå klar inden udgangen af 2019.

Den nye institution vil have kapacitet til endnu flere børn end Birkely havde, og der vil være en stue til børn med særlige behov.