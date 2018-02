Ny SF formand

Henrik Lund er ny formand for SF i Glostrup. Foto: Privat

GLOSTRUP. Henrik Lund overtager posten som formand for SF i Glostrup fra Mogens Mathiesen, som ikke ønskede genvalg

Af Jesper Ernst Henriksen

SF Glostrup har i januar afholdt sin ordinære generalforsamling. Hidtidig formand Mogens Mathiesen ønskede ikke at modtage genvalg, hvorfor der skulle findes en ny formand for den lille lokalpolitiske forening. Valget faldt på Henrik Lund, som blev valgt uden modkandidater.

– Jeg interesserer mig særskilt for arbejdsmarkedsforhold, men også boligpolitik, offentlig transport, svage trafikanters vilkår og uddannelsesområdet blandt meget andet har min store bevågenhed, siger han.

Henrik Lund er til daglig faglig sekretær i 3F, hvor han beskæftiger sig med arbejdsskade- og sygedagpengesager. Han har gennem de sidste 24 år været fagligt engageret på fuld tid, og havde forinden dette været fællestillidsmand i Post Danmark en årrække.