Øbo stoppede efter 32 år

Hanne Sørensen er stoppet efter 32 år i Øbo. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. I 32 år har Hanne Sørensen drevet Øbo i Glostrup Shoppingcenter. Nu er hun gået på pension og butikken har ændret navn og udseende, men ikke målgruppe

Af Jesper Ernst Henriksen

I den gamle Øbo butik var der for et par uger siden næsten tomt på alle hylder.

Der havde nemlig været ophørsudsalg, og det var butikkens sidste åbningsdag. En lidt vemodig dag for Hanne Sørensen, der i 32 år har drevet butikken.

– Lige fra jeg skrev, at alt skal væk, er kunderne kommet til mig. De sagde det kan du da ikke bare. Det er skønt, at jeg har haft noget, der har kunnet tiltrække dem i alle de år. Jeg er glad for, at de har kunnet lide mine varer, siger hun.

Nu på den sidste dag er mange af de faste kunder kommet med blomster til hende.

– Det er overvældende, siger hun.

Nu går hun på pension – næsten.

– Jeg går på pension nu. Det er noget senere, end andre går på pension, men nu er det tid. Jeg har en butik på Frederiksberg, som min søn driver. Det var den første Øbo, som mine forældre købte, den skal fortsat hedde Øbo, og jeg skal nok være afløser derinde i travle perioder, siger hun.

Pensionisttilværelsen får hun ikke problemer med at fylde ud.

– Vi er ved at bygge nyt hus, så jeg får rigeligt at lave. Jeg får også et nyt barnebarn til sommer, jeg har ikke haft så meget tid til de fire andre, så der skal indhentes noget, siger hun.

Er blevet til She

Butikken er allerede genåbnet under navnet She. Det er stadig med tøj til voksne kvinder.

– Da jeg sagde til centeret, at jeg ville stoppe sagde de: Det må du ikke, vi kan ikke leve uden en butik som din. Så nu er den blevet overtaget af en af mine leverandører, der også har overtaget meget af personalet, fortæller Hanne Sørensen.

Butikken er nu overtaget af en større kæde og kommer i fremtiden til at hedde She. Den nye butikschef er Helle Eriksen, der også var i den gamle Øbo.

– Vi har givet butikken en opfriskning med ny maling og så videre. Men ellers driver vi den videre med mange af de samme mærker og nogle nye. Vi prøver stadig at ramme en målgruppe, der hedder kvinder mellem 25 og 100, siger hun.