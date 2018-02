Overvej en sikker erhvervsuddannelse

DEBAT. Af Kurt Johannesen, Højstens Alle 1, 2605 Brøndby

Vi er midt i en skæbnetung søgningsproces til ungdomsuddannelserne, der afsluttes om et par dage. Hovedvalget er en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

I gamle dage var en gymnasial hue det, man både blandt unge og deres forældre anså for at være den sikre fremtidsinvestering. Sådan som det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked er i øjeblikket, har det ændret sig. Det er faktisk en del erhvervsuddannelser, som er blevet det sikre, og selv om gymnasiehuen stadigvæk er en god investering, er den et mindre sikkert kort end tidligere.

Den danske arbejdsstyrke af erhvervsuddannede falder ganske kraftigt i de kommende 10-15 år. Mange ældre smede, maskinarbejdere, bygningshåndværkere m.v. går på pension, og efter det mangeårige fald i søgningen til erhvervsuddannelserne får vi ikke så mange ind i den unge ende.

Arbejdsgiverne har selv med de såkaldte fordelsuddannelser identificeret de uddannelser, hvor de forventer mangel og disse lister er offentliggjort af Undervisningsministeriet. Blandt dem har vi uddannelser som procesoperatør, lastvognsmekaniker, industritekniker, smed, slagter og bager

Og man kan læse videre ad tekniske spor senere i livet.

Der er grund til, at forældre og unge sammen og nøje overvejer, hvis de potentielle håndværksfaglige kompetencer er til stede, om ikke det er en bedre idé at tage en erhvervsuddannelse, hvor der er mangel end at gå i gang med en gymnasieuddannelse. Er man i tvivl er EUX på erhvervsskolerne også et glimrende tilbud.

Også i Brøndby, Glostrup og Vallensbæk snupper gymnasiet cirka 75 procent af de unges ønsker, mens under 20 procent går for erhvervsuddannelserne. Det er synd, for om få år mangler vi unge håndværkere på Vestegnen.

For dem, der ikke rigtig ser sig selv som håndværkere, er også Sosu-uddannelserne en god vej til beskæftigelse. Inden for detailhandlen er der også gode karrieremuligheder, hvis man vælger en solid handelsuddannelse. Erhvervsuddannelserne er et besøg værd, når ansøgningsskemaet skal udfyldes.