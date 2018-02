På café med erhvervslivet

Eva Vejdik Gottlieb (tv), erhvervskonsulent i Brøndby Kommune taler med Lilla Sallai, der netop har startet virksomhed i Brøndby, Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Brøndby Kommune har sat fokus på det lokale erhvervsliv. Torsdag havde kommunen derfor inviteret til cafémøde og Folkebladet tog med

Af Heiner Lützen Ank

– Det er i grunden meget sjovt at komme her i kommunalbestyrelsens mødesal. Det er jo ikke et sted, man kommer så tit.

Sådan sagde en af deltagerne, da han torsdag ankom til rådhuset.

En kommentar, der må have glædet Kent Max Magelund (S), borgmester, da han sammen med en række af kommunens medarbejdere, tog imod mødedeltagerne.

For meningen med de møder, Brøndby Kommune er begyndt at invitere det lokale erhvervsliv til, er netop at øge dialogen, fortæller Eva Vejdik Gottlieb, erhvervskonsulent:

– Vi tog i efteråret initiativ til at holde de her møder. Udgangspunktet er, hvad virksomhederne har lyst til at høre mere om. I dag er der fokus på Letbanen og udviklingen i byen.

Ifølge Eva Vejdik Gottlieb er det en bred vifte af virksomheder, der tager imod invitationen:

– Der er ikke rigtig noget mønster i det. Det er både store og små virksomheder, der kommer.

Netværk og hjælp

Lilla Sallai er blandt deltagerne. Hun har for nylig startet sin egen virksomhed, Rebalanced:

– Jeg tilbyder massage og alternativ behandling. Jeg er kommet for at høre, hvad kommunen har at tilbyde og om jeg kan få hjælp, hvis jeg har brug for det.

Også Emrah Yildirim har for kort siden startet egen virksomhed, Em-el:

– Jeg er kommet for se, om der kan være mulighed for at gøre forretninger og for eventuelt at få nogle kontakter.

Nye virksomheder

I sin velkomst glædede Kent Max Magelund sig over, at Brøndby er et godt sted at være virksomhed:

– Vi er et trafikalt knudepunkt med let adgang til motorvejene, København og lufthavnen, og med den kommende letbane bliver dette yderligere styrket. Vi forsøger at fastholde eksisterende virksomheder, men også at tiltrække nye. Der er således siden marts 2017 blevet oprettet 500 nye CVR-numre i kommunen. Det skyldes vore initiativer og effektive sagsbehandling. Vi arbejder således løbende med at forbedre vores erhvervs- og virksomhedsservice.

Letbanen er vigtig

Et vigtigt element ved dialogmøderne er netop dialogen.

Derfor kunne deltagerne ved små caféborde vende forskellige emner. Et af de emner, der særligt optog deltagerne, var den kommende Letbane.

Ikke overraskende mente Casper Toftholm, teknisk direktør i Brøndby Kommune:

– Letbanen får stor betydning også for Brøndby. Derfor er det noget, vi har tænkt ind i udviklingen af byen. Det ser man særligt i forhold til Kirkebjerg. Processen er inde i en fase, hvor den bliver mere konkret, for eksempel i forhold til spørgsmålet om, hvordan stationerne skal se ud. Det er interessant for borgene, men naturligvis også for det lokale erhvervsliv. Hvilke muligheder, der er i det for dem.

Det næste cafémøde finder sted den 22. marts.