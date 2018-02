Partikollega: Vi lytter til borgmesteren

Henrik Rasmussens partikollega Rasmus Jarlov, De Konservatives trafikordfører, forsikrer, at støtter op om kampen for at få støjpenge til Vallensbæk. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Rasmus Jarlov, partifælle med Vallensbækborgmester Henrik Rasmussen og trafikordfører for De Konservative inde på Christiansborg, forsikrer, at han enig i, at Vallensbæk burde have støjpenge

Af Heiner Lützen Ank

Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, er ikke sådan en person, der bliver vred.

Og så alligevel. For på forsiden af Folkebladet i uge 7 kunne han ikke holde sin forundring, eller om man vil: vrede, tilbage. Vallensbæk havde nemlig ikke fået del i de offentlige puljemidler, der skal bruges til forskellige støjsikringsprojekter rundt i landet. Noget der ifølge Henrik Rasmussen endnu engang understregede, at der ikke er landspolitisk vilje til at hjælpe Vallensbæk i kampen mod støj:

– Skiftende transportministre har været på besøg hos os og har hver især høfligt anerkendt problemets omfang. Besøgene er hver gang endt med en halvkvædet vise om, at vi jo kan håbe på at få del i nogle af støjpuljerne.

Til Folkebladet forklarede Transportminister, Ole Birk Olesen (LA), at årsagen til, at Vallensbæk ikke fik penge, skyldes projektets størrelse:

– Det var en forudsætning for de midler, som et flertal af Folketingets partier senest har udmøntet til støjbekæmpelse, at de skulle udmøntes i år. Det har derfor været afgørende for de fire konkrete projekter, der er givet midler til, at det var projekter, som Vejdirektoratet vurderede kunne gennemføres i år.

Det er en kamp

Transportministeren er ikke den eneste landspolitiker, der har bidt mærke i Henrik Rasmussens højlydte forundring.

Det samme har hans partikollega Rasmus Jarlov, der er De Konservatives transportordfører, og han er helt enig med Henrik Rasmussen:

– Det undrer også mig, at der ikke blevet givet penge til Vallensbæk.

Derfor har Rasmus Jarlov forhørt sig hos Transportministeren om begrundelse for dette, og han fik det samme svar som Folkebladet:

– Da jeg spurgte ministeren om årsagen til, at Vallensbæk ikke fik penge fortalte han, at der samlet set var for få penge, og at de skulle prioriteres.

Desuden har Rasmus Jarlov talt med de øvrige partiers trafikordførere om sagen. Men hvorvidt der kommer noget ud af det, er han ikke sikker på:

– Mit stille indtryk er, at de lyttede. Det bedste, der er at gøre nu, er at tage kampen ved næste års finanslovsforhandling. Det er altid en kamp, når der skal fordeles penge.

Nævner det konstant

Til Folkebladet fortalte Henrik Rasmussen, at han nu arbejder med at lave et såkaldt borgerinitiativ. Hvis han således kan samle 50.000 underskrifter kan han få rejst en folketingsdebat om støjbekæmpelsen. Den idé bakker Rasmus Jarlov umiddelbart op:

– Det lyder som en god idé. Jeg er helt enig i, at det er et stort problem, der skal gøres noget ved, og alle midler bør tages i brug.

Desuden understreger Rasmus Jarlov, at Henrik Rasmussen konstant minder ham om, at støjen er en stort problem i Vallensbæk:

– Jeg kan ikke møde Henrik, uden han nævner det. Men vi er også helt enige om, at der skal gøres noget ved problemet.