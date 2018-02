Personpåkørsel i morgentrafikken

Fredag morgen blev en ældre herre kørt ned ved Brøndbyøster Skole. Om morgenen er der meget trafik ved skolen. Foto: Brian Michaelsen

BRØNDBY. Fredag morgen blev en ældre mand kørt ned ved Brøndbyøster Skole. Han kom ikke noget alvorligt til

Der er, som Folkebladet tidligere har beskrevet, trængsel ved Brøndbyøster Skole på Bredager kort før, det ringer ind om morgenen. For at komme de trafikale udfordringer til livs er det derfor også blevet besluttet, at bommen ud for skolen, skal være åben en kort periode om morgenen,så bilerne ikke behøver at køre tilbage af Bredager.

Der er dog stadig megen trafik kort før skolestart, og fredag morgen gik det galt, da en ældre herre blev påkørt af en svingende bil.

Torben Schou Malmros, viceskoleleder på Brøndbyøster Skole, overværede ikke selv episoden, men har fået den refereret:

– Der var tale om en ældre mand, der blev kørt ned og derfor hentet med ambulance. Vi har fået at vide, at det ikke var alvorligt, og at han efter omstændighederne har det godt.

Ledelsen på skolen valgte efterfølgende at informere såvel elever som børn, fortæller Torben Schou Malmros:

– Vi har givet eleverne besked om, at han er ok. Desuden har vi lagt en besked ud til forældrene om episoden. Så de er informeret, og så de kan tale med deres børn om det, hvis der er nogen, der har behov for det. Der var nemlig en del børn, der overværede det. Og så har vi også talt med vores skolepatrulje om det, da de var til stede.

Blevet bedre

Torben Schou Malmros medgiver, at der er meget trafik ved skolen om morgenen. Men han mener dog, situationen er blevet bedre:

– Vores skolepatrulje gør et kæmpe arbejde. Desuden har det hjulpet lidt, at bommen bliver åbnet, så bilerne ikke skal køre tilbage af Bred­ager. Det er især i vintertiden, der er meget trafik. Det er på denne tid af året, det er mørkt og det er her, forældrene kører deres børn i skole.

Bilister er ligeglade

Brian Michaelsen, far til et par børn på skolen, overværede fredagens episode, og han er rystet:

– Jeg er i chok og ked af at se det her om morgenen.

I det hele taget er Brian Michaelsen meget utilfreds med forholdene om morgenen:

– Nu, da der åbnet op, tror dem, der kommer fra Bredager, at de ejer vejen. De kører i modsatte side, da der parkeres på vejsiden mod skolen, så dem, der bor i Lindeagers blok ved skolen, ikke kan komme frem til blokken. Dem, der har sat deres børn af, har travlt og er ligeglade med om de kører i den korrekte side af vejen.