Piger laver musical om en verden uden mænd

For instruktør Astrid Gravsholt er det vigtigt, at eleverne på musicalholdet får masser af mulighed for at påvirke og idéudvikle. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Musicalholdet i Vallensbæk Ungdomsskole er ved at gøre klar til årets forestilling. Det handler om en verden uden mænd, og sådan et stykke kræver et godt hold af piger

Af Heiner Lützen Ank

Underviser Astrid Gravsholt sidder ved bordet i køkkenet sammen med fem piger.

Der står en kasse småkager midt på bordet, ligesom der er spredt mobiltelefoner, papirer og appelsinskræller ud over bordpladen.

På fredag, den 9. februar, har musicalholdet premiere på årets forestilling, og der er, da Folkebladet besøger musicaltruppen i Multisalen på Vallensbæk Skole nogle dage i forvejen, stadig et stykke vej.

For ikke alene er der stadig replikker, der skal øves. Der er faktisk stadig replikker, der skal skrives.

Sagen er nemlig den, at det lille hold står for det hele selv, også at skrive stykket.

Men det skal nok gå, mener Astrid Gravsholt:

– Pigerne er selv med til at skrive stykket, og faktisk arbejder vi stadig på stykket. Vi begyndte med at udvælge nogle sange, og så skriver vi replikker og scener ud fra det.

Rart på scenen

Udgangspunktet for musicalen er sangen It´s Raining Men, og idéen om at undersøge, hvordan det hele ville være, hvis der slet ingen mænd var, opstod ud fra dette.

– Jeg skal have en kæreste, der hedder Johannes, siger Mille Vinter, der er en af pigerne på holdet.

I løbet af de næste par minutter, hvor scenen bliver talt igennem, skifter den fiktive kæreste dog navn til Taylor. Processen er i fuld gang.

Mille Vinter er med på musicalholdet for anden gang, og det er hun glad for:

– Jeg synes, det er sjovt. Jeg kan godt lide det der med, at vi selv skriver det og står for det hele selv.

Selvom der altså ikke er lang tid til, at pigerne skal stå på scenen foran et publikum, og der stadig er en del arbejde at gøre, tager Mille Vinter det dog med ro:

– Jeg bliver egentlig ikke nervøs. Jeg har det fint, når vi først står på scenen.

Flere roller

Pigerne bevæger sig ind i Multisalen, der bortset fra et klaver, er tom.

Og faktisk skal man ikke forvente det store sceneshow, når det på fredag bliver alvor, fortæller Astrid Gravsholt:

– Det bliver en meget enkelt scene med få rekvisitter. Hvis vi var flere, havde vi ressourcer til mere. Men på den anden side gør det ikke så meget, for det er sangen og skuespillet, der er i centrum. Det er det, vi bruger kræfter på.

At musicalholdet er mindre i år end andre år giver desuden pigerne mere scenetid, tilføjer Astrid Gravsholt:

– Pigerne spiller flere roller. Det er nødvendigt for at få det til at hænge sammen.

Natascha Jørgensen, der som de andre, går i udskolingen, har det fint med, at pigerne har flere roller i stykket:

– Jeg kan bare godt lide at synge, og min stemme bliver bedre, jo mere jeg gør det. Så det er fint.

Der er dog, siger Natascha Jørgensen, en ting mere end at stå på scenen, der gør det sjovt at gå til musical:

– Man får nogle gode venner. Så det er også godt.

Stykket bliver spillet på fredag den 9. februar kl. 19. Det er i Multisalen på Vallensbæk Skole