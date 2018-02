Pilehaveskolen har indført tobaksfri skoletid

Projektleder Helle Stuart fra partnerskabet Bliv en vinder uden tobak besøgte skolebestyrelsen på Pilehaveskolen i forbindelse med at skolen er blevet røgfri. Foto: Nicky Persson

VALLENSBÆK. Som den første skole i Vallensbæk er Pilehaveskolen blevet røgfri i forbindelse med projektet Bliv en vinder uden tobak

Af Heiner Lützen Ank

Pilehaveskolen er den første skole i Vallensbæk, som har indført tobaksfri skoletid. I viser vejen for andre. Det er godt gået. Vallensbæk Kommune er sammen med otte andre skoler på Vestegnen og Sydamager enige om, at arbejde for en tobaksfri generation i 2030, og et af de første mål er 20 skoler med tobaksfri skoletid i 2020.

Sådan sagde Helle Stuart, projektleder på partnerskabet Bliv en vinder uden tobak , da hun besøgte Pilehaveskolen for at markere begivenheden.

Aftalen om tobaksfri skoletid indtrådte i oktober 2017.

Ingen problemer

Ifølge Jens Peder Gregersen, distriktsleder har den røgfrie skole ikke ført til problemer:

– Det er gået helt smertefrit. Vi har kun haft en lille venlig samtale med et par enkelte elever lige efter indførelsen, men siden har alle respekteret forbuddet. Vi kan godt anbefale andre skoler at gøre det samme.

På hjemmesiden www.udentobak.dk kan man læse mere om kampagnen.

Ni kommuner samarbejder om projektet Bliv en vinder uden tobak, heriblandt Brøndby, Glostrup og Vallensbæk. Visionen er en tobaksfri generation i 2030, hvor ingen børn og voksne ryger eller bruger tobak.