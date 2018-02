Politiet anker dom om våbenbesiddelse

BRØNDBY. Retten i Glostrup mente, at det skulle koste seks måneder i fængsel at have en 9 mm pistol. Det var ikke nok, mener Special Efterforskning Øst, der har anket dommen

Af Jesper Ernst Henriksen

Før nytår var to personer, en 25-årig og en 26-årig mand, anklaget i retten i Glostrup for at være i besiddelse af en Glock 17 9 mm pistol samt 225 9 mm patroner. Pistolen blev opbevaret i en aflåst boks på Vallensbækvej i Brøndby, hvor den lå i den 26-åriges taske. Den 26-årige forklarede dog, at det var den 25-åriges pistol, og at han ikke vidste, at den 25-årige havde lagt pistolen i tasken. Den 25-årige bakkede den forklaring op. Retten fandt det derfor ikke bevist, at den 26-årige havde noget med pistolen at gøre. Han blev derfor udelukkende dømt for nogle andre mindre lovovertrædelse, som han var anklaget for samtidig, og fik 30 dages fængsel for. Den 25-årige blev dømt for overtrædelse af våbenloven og fik seks måneders fængsel. Det var anklagemyndigheden utilfreds med, så de indstillede til statsadvokaten, at dommen blev anket, hvilket blev imødekommet. Den 25-årige var nemlig også anklaget for overtrædelse af straffeloven §192 a, der over de seneste år er blevet skærpet, så den nu indeholder en minimumsstraf på to års fængsel. For at blive dømt efter den, skal der dog være skærpende omstændigheder. Det er for eksempel, hvis man er i besiddelse af skydevåbnet et offentligt sted eller hvis det kan bevises, at våbnet skal bruges til organiseret kriminalitet.