Politikeren eller muslimen

Aksel Borresen, tidligere medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby, mener, at det interview Folkebladet har bragt med Afrah Al-Jabouri rejser nogle spørgsmål

DEBAT. Af Aksel L. Borresen., Nygårds Plads 17, 1 tv., 2605 Brøndby

Af Aksel L. Borresen., Nygårds Plads 17, 1 tv., 2605 Brøndby

Kære Afrah Al-Jabouri.

Det er en meget flot artikel, som Heiner Lutzen har lavet med dig, men jeg er nu ikke helt enig med dig i dine mange udtalelser. Jeg er fhv. kommunalpolitiker i Brøndby Kommune gennem 28 år, og jeg har gennem alle disse år ikke mødt en eneste af de cirka 100 kommunalpolitikere, som jeg har været valgt sammen med, der har taget afstand fra muslimer, uanset om de havde tørklæde eller ej. Generelt er det sådan, at politikere accepterer tale- og trosfrihed.

Jeg har forstået i forhold til den skrevne artikel om dig, at du, uanset hvad man siger, så er det en trussel, fordi man har tørklæde på hovedet, og du fortsætter med at sige, at det kom frem på Facebookside under valgkampen.

Nu vil jeg så spørge dig, hvem er de kommunalpolitikere, der har angrebet din tro og det, at du bærer tørklæde? For du siger hele artiklen igennem, at det er politikerne, der sender dig bemærkninger.

Jeg har et meget nært familiemedlem, der er muslim og bærer tørklæde ligesom dig, men hun interessere sig for politik og giver udtryk for politik. Det kan jeg ikke se i den artikel om dig, at du giver udtryk for nogen som helst kommunalpolitisk holdning. Kun din muslimske holdning kommer frem og intet kommunalpolitisk.

Når du ikke har fået flere end 161 stemmer til dit parti, er det naturligvis fordi, jeres partiprogram ikke kan imødekomme borgernes ønsker i Brøndby.

Jeg tror, du er en stærk pige så bedre held næste gang.

Afrah Al-Jabouri har ikke ønsket at svare på læserbrevet