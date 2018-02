Politikerne skal have mere fokus på medarbejdernes trivsel

GLOSTRUP. Økonomiudvalget i Glostrup Kommune skal fremover have kvartalsvise opdateringer på, hvordan det går med medarbejdernes trivsel. Der skal om tre måneder ligge en rapport for ældreområdet, hvor der har været særlige udfordringer

Af Jesper Ernst Henriksen

Underpunkt nummer to og tre på det lukkede kommunalbestyrelsesmøde handlede om medarbejdernes trivsel. Det andet punkt havde følgende indledning: ”med henblik på at støtte op omkring arbejdet for at Glostrup Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads at Økonomiudvalget fremover vil modtage en kvartalsvis opgørelse over data, der kan indikere trivsel mv…” Punktet blev enstemmigt vedtaget.

Alle kommunalbestyrelsens partier er repræsenterede i økonomiudvalget.

– Vi har nok forsømt at have fokus på det. Før hen havde vi temaer, når der kom tilfredhedsundersøgelser for medarbejderne. Det har vi ikke rigtig haft de sidste par år. Vi har haft fokus på sygefravær. Vi vil gerne fortælle hele organisationen, at det er noget, der rører politikerne, siger borgmester John Engelhardt (V).

Lisa Ward fra Socialdemokratiet mener, at det er en positiv ting, at politikerne involverer sig.

– Jeg synes, det skal læses positivt. For mig er det vigtigt, at vi viser medarbejderne, at vi tager det seriøst, hvis der er nogle ting, der er svært, og at vi også godt vil støtte op om det politisk. Når vi beder folk om at svare på en spørgeundersøgelse som TAL-undersøgelsen, så skal vi følge op på den. Hvis der er nogle steder, vi som politikere kan hjælpe med, at det bliver bedre, så er det vigtigt, at vi gør det. Det kan vi ikke gøre uden at se undersøgelsen. Det er for at bruge det aktivt i det politiske arbejde og lave en bedre arbejdsplads, siger hun.

Flemming Ørhem (DF) siger, at det på nogle punkter er løbet af sporet.

– Når der dukker sager op, hvor det hele er løbet af sporet, så mener vi, at hvis vi havde fået noget information på et tidligere tidspunkt, så kunne det være, at vi med en beslutning kunne have forhindret, at sagen løb af sporet, siger han.

Medarbejdernes næstformand i Hovedudvalget, Lene Jensen, er også glad for, at der kommer fokus på medarbejdernes trivsel.

– Vi arbejder rigtigt meget med medarbejdertrivsel. Lige nu er vi ved at afslutte vores årlige trivselsundersøgelse. I Hovedudvalget får vi et scorekort, hvor vi kan se samtlige arbejdspladser. Vi har en pulje til arbejdsmiljøtiltag i Hovedudvalget. Hvis der kommer ansøgninger fra de steder, hvor trivslen er dårlig, så er det dem, der har førsteprioritet, siger hun.

Det tredje punkt var, at der skal laves en særlig rapport på ældreområdet. Her har der været stor udskiftning blandt medarbejderne. Derfor er det et vigtigt område at have fokus på, mener Robert Sørensen (EL).

– Det er et område, som kommunen skal have stort fokus på det næste stykke tid. Det er ikke konkrete meldinger, det er derfor, jeg har bedt om, at vi kommer i bund med området. Hvad er det, der sker på for eksempel ældreområdet, siden vi har nogle medarbejdere, der ikke trives. Er det noget vi i kommunalbestyrelsen kan gøre noget ved, så vil jeg gerne vide det, siger han.