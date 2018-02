Præcisering: Forbrugervalg

GLOSTRUP. Borgerne i Glostrup kan stille op til forbrugervalget til bestyrelsen i Hofor, men ikke stemme

Af Heiner Lützen Ank

I sidste uge kunne man i Folkebladet læse, at borgerne i Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kan stille op og stemme ved det igangværende forbrugervalg til bestyrelsen i Hofor.

Det undrede Leif Meyer Olsen, formand for Glostrup Forsyning, sig over. Derfor kontaktede Folkebladet efterfølgende Hofor, som gør opmærksom på, at selvom Hofor ikke leverer vand til borgerne i Glostrup, kan borgerne her godt stille op til valget, men ikke stemme.

Reglen er, fortæller Hofor, at alle, også borgere uden for forsyningsområdet, kan stille op, men kun borgere i forsyningsområdet kan stemme.