Rejsehold skal sikre løft af demenskompetencer

Brøndby Kommune er udvalgt til at være en del af Demensrejseholdet. Derfor har medarbejdere fra Sundhedsstyrelsen netop afholdt kick off-arrangement i Brøndby. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Brøndby Kommune er udvalgt til Demensrejseholdet. Det betyder, at personalet på byens tre ældrecentre nu får et intensivt kompetenceløft

Af Heiner Lützen Ank

31 kommuner søgte om at blive en del af Demensrejseholdet og Brøndby Kommune blev udvalgt sammen med syv andre.

– I er udvalgt fordi, I har et højt fagligt niveau og en stor viden på området. Den viden skal vi hjælpe jer med at få i spil, så I får metoder og værktøjer, I kan bruge i dagligdagen med borgere med demens, lød det fra Sundhedsstyrelsens konsulenter, der forleden skød det nye tiltag i gang i Brøndby med deltagelse af både medarbejdere fra pleje-, køkken-, rengørings- og aktivitetsområdet.

Skal sikre løft

Med Demensrejseholdet bliver alt personale på byens tre ældrecentre endnu klogere på, hvordan man bedst tackler borgere med demens, så det er deres behov, der er i centrum. Dertil bliver 45 medarbejdere uddannet nøglepersoner, som deres kolleger kan trække på. Målet er, at borgere med demens vil opleve en øget livskvalitet.

Det ligger allerede nu fast, at en del af modellen fremover betyder, at de ansatte på ældrecentrene holder beboerkonferencer, hvis de oplever særlige udfordringer med en bestemt beboer. På beboerkonferencen bruges nogle af de nye metoder, så man kommer i dybden med en udvalgt beboer og rundt om bordet sidder så mange som muligt af de ansatte, der har kontakt til beboeren.

Projektet faciliteters af konsulenter fra Sundhedsstyrelsen og løber frem til juni 2018.