Skoler får ansigtsløft

Skolerne i Brøndby vil i løbet af 2018 gennemgå forskellige renoveringsprojekter. På Brøndbyøster Skole er det blandt andet taget, der skal arbejdes med. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. I løbet af 2018 vil Brøndbys tre skoler løbende få udført vedligeholdelsesprojekter. Der er afsat næsten 10 mio. kr. til arbejdet

Af Heiner Lützen Ank

Brøndbys kommunalpolitikere har afsat adskillige millioner kroner til vedligeholdelse af byens tre folkeskoler i løbet af 2018.

Det vil være forskelligt fra skole til skole, hvad der bliver udført. Pt. er der planer om fortsat at renovere klasselokalerne på Brøndby Strand Skoles indskoling og på Brøndbyvester Skoles udskolingsafdeling.

I Brøndby Strand Skoles udskoling vil adskillige gamle ovenlysvinduer blive udskiftet til nye og Brøndbyøster Skole kan se frem til renovering af tag og til, at skolens to sportssale får lakeret gulvene.

Der vil desuden blive foretaget facaderenovering på både Krogagerskolen og Brøndby Strand Skoles indskoling.

SFO’erne er også med i renoveringsplanerne og der er bl.a. afsat midler til facaderenovering på Kirkebjerg SFO.

Man vil også starte på opsætning af skinnesystemer, så udsmykning af skolernes vægge bliver nemmere, da man her kan hænge billeder op uden at skulle bore i væggene.

Ændringer kan ske

Vedligeholdelsesarbejdet i løbet af 2018 vil for eksempel også indebære malerarbejde og ny belysning.

Planerne er dog med det forbehold, at de planlagte projekter kan ende med at blive skudt til senere, hvis der pludselig opstår et akut behov for at bruge midlerne på udbedring af andre kommunale bygninger.